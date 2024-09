Lazio | Castellanos, la rinascita fa avverare i sogni: le scelte di Scaloni in attacco

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos, Scaloni e l'Argentina. Non ci credeva neanche il numero 19 della Lazio, ma finalmente la notizia che aspettava è finalmente arrivata. L'attaccante non ha mai giocato in Argentina né con l’Argentina, mettendo a segno solo sei presenze nell’under 23 ma ora è pronto per mettersi a disposizione nella fase di qualificazione per il Mondiale 2026. Taty è sbarcato ieri nel Paese in cui è nato ma per lui sarà una convocazione che pesa. Sì perché la chiamata dell'ex giocatore della Lazio arriva dopo la vittoria della Coppa America ed è la prima Argentina senza Messi (infortunato) e Di Maria (ha lasciato la nazionale).

Come riporta il Corriere dello Sport, oltre a Castellanos ci sono anche Nico Gonzalez (Fiorentina), Garnacho (Manchester United), Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Carboni (Marsiglia), Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter) e Dybala (Roma). L’Argentina giocherà venerdì 6 settembre in casa contro il Cile e il 10 settembre contro la Colombia fuori. Castellanos partirà dalla panchina, per ora il ct Scaloni pensa di partire con Nico Gonzalez o Alvarez accanto a Lautaro.

Stando alla Lazio, l'argentino rientrerà a Roma giovedì 12 settembre,a Formello è atteso il giorno dopo. Decisivo lo spostamento di Lazio-Verona a lunedì 16 settembre: avrà tempo per riposarsi e soprattutto recuperare dal viaggio.