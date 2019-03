Lazio, De Martino: "Allenamento a porte aperte previsto per giovedì"

Una notizia attesa da giorni, finalmente confermata: la Lazio apre i cancelli di Formello ai tifosi prima della partita contro la Fiorentina, giovedì ci sarà occasione per festeggiare la vittoria nel derby. A ufficializzare la cosa il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino, che ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3 ha dichiarato: "Con la dirigenza e con l’area tecnica abbiamo deciso di effettuare l’allenamento di giovedì, in programma alle ore 15:00, a porte aperte. In questo modo ci sarà la possibilità di seguire la seduta dagli spalti del Fersini, per abbracciare la squadra dopo questa vittoria importante e rotonda nel derby che nessuno può sminuire. Dopo una stracittadina così è giusto dare la possibilità ai tifosi di salutare la squadra in vista anche di una gara difficile con la Fiorentina. Giovedì sarà piacevole dare vita ad un incontro con la nostra gente, anche con coloro che non c’erano allo stadio e che vogliono urlare la propria gioia per questo successo per 3-0 contro la Roma. Aspettiamo tutti i tifosi biancocelesti giovedì alle ore 15:00 al Centro Sportivo di Formello”.