Lazio, i tempi di recupero di Pedro e Noslin: tra Atalanta e derby...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è uscita da Lecce con altri due infortuni. Al problema di Vecino, out due mesi, si sono aggiunti quelli di Pedro e Noslin. Entrambi hanno fatto accertamenti a Villa Mafalda e dovranno saltare la prossima gara contro l'Atalanta. C'è qualche possibilità, invece, per il derby, sia per lo spagnolo che per l'olandese.

Pedro nel finale di partita del Via del Mare ha sentito 'pizzicare' dietro la coscia. Esito: 'lesione di primo grado al bicipite femorale'. Come riporta Il Corriere dello Sport dovrebbero essere circa due o tre settimane di stop. Da Formello, però, filtra ottimismo: si punta il recupero in una decina di giorni, con speranza per la Roma.

Discorso diverso per Noslin. Appena entrato contro il Lecce ha preso un colpo durissimo da Coulibaly (nemmeno ammonito). Ha chiuso la gara zoppicando, con il malleolo gonfissimo. Immediata la radiografia in Puglia, che ha escluso fratture o lesioni ossee. A Formello, però, c'era preoccupazione: la nuova risonanza magnetica ha evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Ora il centravanti ha bisogno di riposo, secondo il quotidiano si tratta di almeno una settimana di stop. Salterà l'Atalanta, quindi, ma potrebbe tornare per il derby.