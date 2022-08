Lazio-Inter, le pagelle dei quotidiani: Pedro con la "garra", Milinkovic dipinge per Felipe

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro l'Inter nel primo big match della stagione. Alla rete di Felipe Anderson fa seguito quella del pareggio di Lautaro, ma poi ci pensano Luis Alberto e Pedro a riportare la squadra di casa in una situazione di vantaggio. Ottima la prova praticamente di tutti gli interpreti biancocelesti. In difesa, Patric si rende protagonista di una serie infinita di anticipi perfetti sugli avversari, mentre Romagnoli stravince il duello con Lukaku. E poi voti alti per Milinkovic (suo l'assist al bacio per Felipe Anderson), Luis Alberto, lo stesso "Pipe", Immobile e Pedro. L'attaccante biancoceleste non sigla alcun gol, rendendosi comunque pericoloso dalle parti di Handanovic e procurandosi un rigore che sarebbe andato a battere se non fosse arrivata la marcatura di Pedro. E lo spagnolo, entrato in campo nella ripresa al posto di Zaccagni, si è dimostrato essere la mossa vincente di Sarri: suo l'appoggio per Luis Alberto in occasione della seconda rete, e poi la prodezza che porta il suo nome e la Lazio alla vittoria. Ecco come è stata giudicata la prova della squadra dai principali quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 8, Provedel 7, Lazzari 7, Hysaj dal 26' st 6,5, Patric, 7,5, Romagnoli 7,5, Marusic 6, Milinkovic 7.5, Cataldi 7, Marcos Antonio dal 39'st 6, Vecino 6, Luis Alberto dal 12' st 7,5, Felipe Anderson 7,5, Cancellieri dal 39' st 6, Immobile 7, Zaccagni 6,5, Pedro dal 12' st 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 7,5, Provedel 6, Lazzari 6,5, Hysaj dal 26' st 6,5, Patric, 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5, Milinkovic 7, Cataldi 6,5, Marcos Antonio dal 39'st SV, Vecino 6, Luis Alberto dal 12' st 7,5, Felipe Anderson 7, Cancellieri dal 39' st SV, Immobile 6, Zaccagni 6, Pedro dal 12' st 7,5.

