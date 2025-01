Lazio, la decisione del Giudice Sportivo su Castellanos: ecco quante partite salterà

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della diciannovesima giornata - in attesa che le sfide che vedono interessate la squadre impegnate in Supercoppa Italia recuperino le proprie sfide - come di consueto il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con tutte le sanzioni applicate. Attesissima dai tifosi della Lazio era quella inerente Valentìn Castellanos che, si legge, è stato punito con "una giornata effettiva di gara, ammonizione e ammenda da 15.000€ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria". Alla squalifica di Castellanos si aggiungono anche quelle di Gila e Zaccagni in diffida e ammoniti nel corso del derby e che quindi salteranno la partita contro il Como.

MULTA PER LA LAZIO - Non solo Castellanos e le squalifiche di Gila e Zaccagni. Il Giudice Sportivo ha sanzionato anche la Lazio con 20.000€ di multa, di cui 10.000€ "per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara" e i restanti 10.000€ "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni".