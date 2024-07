Lazio, la replica del presidente Lotito al Corriere della Sera: il comunicato

Fonte: S.S.Lazio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali del club ha preso posizione in merito ai retroscena rivelati dal Corriere della Sera nell'edizione odierna. Di seguito la nota: "In merito a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, la S.S.Lazio fa presente che mai il Presidente Lotito ha colloquiato con il giornalista, nè mai ha espresso le dichiarazioni che sono state addirittura virgolettate. Si tratta dell’ennesimo tentativo di certa stampa di turbare la preparazione della Lazio, inventando dissidi inesistenti. La Lazio comunica che reagirà duramente se si ripeteranno simili iniziative destinate a fornire una falsa informazione al solo scopo di impedire alla squadra di presentarsi all’inizio del campionato in grado di fare onore alla sua tradizione ed al lavoro svolto in questi mesi".

