Lazio, le pagelle dei quotidiani: ok Lukaku e Adekanye, affonda Correa

LAZIO-MILAN, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI – Niente da fare: alla Lazio non riesce la terza rimonta in una settimana, stavolta contro il Milan arriva una pesante sconfitta per 3 reti a 0 che porta i biancocelesti a -7 dal primo posto della Juventus.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 5,5 , Acerbi 6; Radu 5, (Vavro 5 dal 10’ st), Lazzari 5,5, Parolo 6, Leiva 5, (Adekanye 6 dal 1’ st), Milinkovic 5, (Djavan Anderson 5,5 dal 22’ st), Jony 6, (Lukaku 5,5 dal 10’ st), Luis Alberto 5, Correa 4,5, (Cataldi 6 dal 19’ st), S. Inzaghi 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5,5, Patric 5 , Acerbi 5,5 ; Radu 4, 5, (Vavro 4, 5 dal 10’ st), Lazzari 5,5, Parolo 5,5 , Leiva 5, (Adekanye 5,5 dal 1’ st), Milinkovic 5, Jony 5,5 , (Lukaku 6 dal 10’ st), Luis Alberto 5, Correa 4,5, S. Inzaghi 5.

Lazio, Parolo: "Dobbiamo resettare e ripartire. L'obiettivo rimane la Champions"

Lazio - Milan, Inzaghi: "Sconfitta che pesa, ma non vogliamo mollare"

TORNA ALLA HOME PAGE