Lazio, Lotito incontrerà il Ceo di Binance. E i tifosi sognano…

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Claudio Lotito e Changpeng Zhao, ceo e fondatore di Binance. Ecco di cosa si parlerà.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un incontro per parlarsi, per stringersi la mano e confrontarsi su Binance e la Lazio. Nonostante la fitta agenda che lo impegna in questo viaggio in Italia e a Roma, Changpeng Zhao, fondatore e CEO della piattaforma di criptovalute, ha voluto trovare spazio e tempo per incontrare Claudio Lotito. Il meeting andrà in scena giovedì, un’occasione per parlare dell’andamento della partnership tra la Lazio e Binance che tanti consensi sta portando a entrambe le parti in causa, un accordo ufficializzato nell’ottobre scorso e che ha scadenza 2023, con opzione per allungare l’intesa fino al 2024. I rapporti tra i due sono ottimi, il clima sarà ovviamente disteso e cordiale. CZ - come si fa chiamare comunemente Zhao - è a Roma da 48 ore, impegni d’affari e anche un po’ di tempo per godersi le bellezze dell’Urbe e l’affetto dei tifosi laziali che si manifesta sui social.

CZ E L'AMORE PER LA LAZIO - Un affetto travolgente, speranza mai celata che CZ possa intervenire per acquistare il club. Pochi giorni fa, dopo il gol di Luis Alberto contro la Samp, Zhao aveva risposto al tweet della Lazio che annunciava la rete con un’emoticon che rappresentava due occhi strabiliati. Un gesto che ha acceso la fantasia dei tifosi che lo hanno inondato di messaggi dal tenore unico: “CZ, compra la Lazio!”. Il magnate cino-canadese, con un patrimonio da far girare la testa (oltre 60 miliardi di dollari), che Bloomberg attesta come il 99° uomo più ricco al mondo, mentre per Forbes è il secondo uomo sul pianeta ad aver guadagnato di più nell'ultimo anno, si sta davvero appassionando ai colori biancocelesti, segue le partite in televisione e si informa tramite il web e i social. Proprio sui social lui è molto attivo ed è rimasto colpito e divertito dalla miriade di messaggi che ha ricevuto in questi giorni. Quando un collaboratore glielo ha fatto notare, CZ ha risposto divertito, con un sorriso. Ha notato la passione e l’amore dei tifosi biancocelesti, un bene anche per il futuro della partnership tra la Lazio e Binance. Giovedì è in agenda l’incontro tra Zhao e Lotito, si parlerà d’affari e forse anche dell’amore che circonda il club più antico della Capitale.

