Lazio, Lotito non molla papà Anderson: nuovo rilancio per il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - La priorità di Felipe Anderson al momento è la piccola Helena nata lo scorso lunedì. Insieme alla moglie Lohanne Nascimento si stanno godendo la nuova vita da genitori, ma il tempo stringe e bisogna pensare anche al futuro. D'altronde come riporta "Il Corriere dello Sport" ora che è diventato papà deve capire a maggior ragione cosa "vuole fare da grande".

RINNOVO LAZIO - A giugno scade il suo contratto con la società biancoceleste e tra poche settimane sarà potenzialmente libero di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Il presidente Lotito dal canto suo vuole scongiurare questa ipotesi. Lo riaccolto a braccia aperte nell'estate 2021 quando dopo le avventure poco fortunate al West Ham e al Porto è diventato un punto fermo del progetto tattico di Sarri con cui non ha saltato nemmeno una partita (114 su 114). Per questo il numero del club laziale ha messo sul piatto una nuova proposta da 3 milioni di euro che con bonus possono arrivare fino a 3,5 milioni di euro. La precedente offerta prevedeva invece una parte fissa di 2,8 milioni di euro. L'agente del nonché sorella del brasiliano Juliana Gomez ha però preso tempo per poter valutare anche le possibili alternative.

ALTRE PROSPETTIVE - Lo spauracchio Arabia Saudita è sempre dietro l'angolo. Gli sceicchi sarebbero disposti a ricoprire d'oro il numero 7 dei capitolini. Anche in patria le proposte non mancano con Santos e Palmeiras alla finestra. Anderson però sta facendo le sue valutazioni. Qualche settimana fa aveva dichiarato di pensare solo alla Lazio. Si aspetta un segnale della società, che sembra intenzionata a proseguire il percorso insieme. In caso contrario però è pronto a vagliare altre ipotesi. Qualora si dovesse arrivare alla "rottura" è pronto Isaksen che in questo momento è in fase di apprendistato. Al momento il padrone della fascia destra resta Felipe che seppur nei numeri non sia in leggero calo rappresenta comunque una certezza per mister Sarri.