Lazio, Lotito sul derby: "Atteggiamenti scorretti della Roma, sembrava una festa Scudetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini de Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso su diversi temi, tra cui il derby della Capitale di domenica terminato con la vittoria della Roma. "Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c'è stato un assalto al Fort Apache", ha spiegato.

E poi ha continuato, attaccando anche la formazione giallorossa per i suoi comportamenti scorretti: "Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo. Hanno vinto una gara, sembrava una festa Scudetto".