Lazio - Milan, i tifosi protestano: ecco la risposta di Lotito

I tifosi della Lazio hanno preso posizione: la Curva Nord in un comunicato ha reso noto che non entrerà allo stadio in vista della gara di domenica contro il Milan. Un big match che vedrà un Olimpico semi deserto a causa dei prezzi dei biglietti: 40€ per Curve e Distinti, 60€ per la Tevere. Sui social è montata la polemica e adesso arrivano anche le parole del presidente Lotito. Raggiunto dai microfoni di Notizie.com il patron biancoceleste ha così commentato la scelta dei supporter: "Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me…".