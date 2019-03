Lazio, Parolo: “Dopo il derby strada tracciata, ora non dobbiamo fermarci”

Ha dato il calcio di inizio inaugurale dell'ottava edizione del torneo di Calcio ad 8 della Caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, luogo storico anche per la Lazio, visto che proprio a Tor di Quinto i biancocelesti si sono allenati tantissimi anni. Sede storica, con tanto di busto di Tommaso Maestrelli che campeggia trionfale, difficile dimenticare i momenti vissuti sia dal club che dai tifosi quando i romani si allenavano in quella sede. Marco Parolo, accompagnato da Angelo Peruzzi, dopo aver dato inizio alle danze è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “Sono contento di essere qua, sono sempre felice quando c’è un torneo di calcio​​​​​.​​ Questo è un campo storico, importante ed è stato un onore per me poterlo calcare. E’ bella la passione che c’è per il calcio, è uno sport bellissimo e di divertimento. Sono contento, bella esperienza. Fiorentina? Il nostro obiettivo è non fermarsi e andare avanti per non gettare via quanto di buono fatto. Abbiamo tracciato la strada e dobbiamo metterci dentro tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Meglio essere cacciatori che lepri. Siamo dei cacciatori e cercheremo di prendere la preda”.