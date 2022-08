Lazio, primo giorno di Vecino: iniziano le visite in Paideia - F&V

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ecco Matias Vecino, settimo acquisto estivo della Lazio. Triennale pronto per l’uruguaiano, appena arrivato in clinica Paideia per svolgere le visite mediche d’idoneità. Più tardi seguiranno i test all’Isokinetic. Da domani pomeriggio (raduno fissato alle 14) si aggregherà al gruppo e conoscerà i nuovi compagni. Maglia chiara e pantaloncini neri, il calciatore ha posato con qualche selfie con i tifosi prima di entrare per svolgere i controlli medici di rito in clinica.