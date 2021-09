Lazio - Roma, probabili formazioni: Milinkovic e Luis, ballottaggio dietro

È il giorno del derby. La Lazio riavrà in panchina Maurizio Sarri per lo scontro di idee, filosofia di gioca e personalità con Mourinho dall’altra parte. Il clima si fa sempre più caldo nella Capitale e i tifosi sono in trepida attesa. Nessuna scelta è scontata con Sarri e questo si è capito. Ci sono buone probabilità di rivedere in campo da subito Leiva, Milinkovic e Pedro, ma non è detta l’ultima. Ballottaggio in difesa tra Marusic e Lazzari.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari; Luiz Felipe; Acerbi; Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile; Pedro

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp; Mancini; Ibanez; Calafiori; Veretout; Cristante; Zaniolo; Mkhitaryan; El Shaarawy; Abraham

