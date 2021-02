Lazio, Strakosha di ritorno da Monaco: è atteso a Roma in serata

Thomas Strakosha è atteso in serata a Roma. Il portiere della Lazio ha terminato il ciclo di fisioterapia a Monaco per l'infortunio al ginocchio e oggi dovrebbe far ritorno della Capitale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei salvo sorprese domani sarà presente a Formello e Inzaghi, insieme al suo staff, deciderà se farlo allenare e nel caso se convocarlo per il match di San Siro contro l'Inter. Il tecnico spera di averlo al più presto a disposizione, dietro Reina ci sono solo Alia e Gabriel Pereira. Al ritorno a Roma ci sarà modo anche di parlare del futuro: il contratto del portiere scadrà nel 2022 ma ancora nessuna trattativa è stata intavolata, ma per questo c'è ancora molto tempo a disposizione.

