Lazio, suicidio Champions: il Bologna passa all'Olimpico 2-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio incappa in una sconfitta pesantissima per la corsa Champions. All'Olimpico il Bologna passa 2-1 dopo un primo tempo dominato dai biancocelesti, che sbloccano il risultato ma falliscono le occasioni per il raddoppio e alla fine regalano l'1-1 alla squadra di Motta. Nella ripresa Zirkzee porta avanti i suoi e la squadra di Sarri non riesce a trovare l'episodio nelle mischie finali. Ora per la Champions la montagna da scalare è molto impervia, con i biancocelesti che devono recuperare 8 punti ad Atalanta e Bologna, con cui sono in svantaggio negli scontri diretti.

LE SCELTE DI SARRI - Due cambi rispetto alla squadra che ha battuto il Bayern Monaco. Patric rileva lo squalificato Romagnoli e Lazzari al posto dell'acciaccato Hysaj (che va comunque in panchina), con spostamento di Marusic a sinistra. Davanti a Provedel, Gila completa il pacchetto difensivo, Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo, tridente con Isaksen, Immobile e Felipe Anderson.

SUICIDIO LAZIO - Il primo squillo è del Bologna con Ferguson che conclude dalla distanza, palla alta sopra la traversa di Provedel. La Lazio reagisce subito, Isaksen sfrutta lo scivolone di Lucumì, la mette al centro per Immobile, Skorupski salva con il piede sulla conclusione del bomber biancoceleste sporcata da Beukema. Al 12' Sarri è costretto al primo cambio, Patric lascia il posto a Casale. Un minuto più tardi Felipe Anderson serve in profondità Immobile che batte Skorupski, ma parte in posizione di fuorigioco, gol annullato. Al 18' Isaksen recupera la palla alta, lancia Immobile che restituisce al danese, freddo a battere Skorupski per l'1-0. Ancora i biancocelesti, Cataldi va in verticale per Immobile, respinge la conclusione Skorupski. Ci prova ancora Isaksen, si accentra e fa partire un bel tiro con il sinistro, il portiere bolognese si salva in angolo. Punizione da posizione interessante per gli ospiti, Salamaekers non trova la porta. Al 40' follia della Lazio che da una ripartenza dal basso regala il pallone agli avversari e alla fine è El Azouzi a battere Provedel: il portiere la gioca male a Luis Alberto, lo spagnolo restituisce il pallone troppo forte, Provedel va per allontanarla e alla fine la appoggia agli avversari. La squadra di Sarri riparte all'attacco: mischia in area, Skorupski esce male, Guendouzi calcia a botta sicura ma Lucumì sulla linea salva. Il primo tempo finisce con un rigore non concesso alla Lazio: El Azzouzi stende Isaksen, per Maresca non c'è niente.

DECIDE ZIRKZEE - In apertura di ripresa percussione di Posch, respinge Gila, Ferguson prova la conclusione deviata in angolo. Segue una fase di partita in cui il ritmo si abbassa, il Bologna ha più possesso ma latitano le occasioni. Al 65' Sarri si gioca Pedro e Castellanos per Isaksen e Immobile. Grande affondo di Gila che prova a lanciare verso la porta Castellanos, Lucumì chiude in scivolata. Motta risponde con Aebischer, Urbanski e Ndoye per El Azzouzi, Fabbian e Salamaekers. Ancora lancio di Gila per Castellanos, grande stop ma l'uscita di Skorupski vanifica tutto. Nella Lazio Pellegrini e Kamada per Lazzari e Luis Alberto, ma al 78' su cross di Kristiansen, Zirkzee non perdona Provedel. Ultime sostituzioni per Motta, dentro Calafiori e Lykogiannis per Kristiansen e Orsolini. Nel finale assalti della Lazio sulle palle inattive che non portano a nulla, passa il Bologna.