Lazio, tabù Lecce finalmente sfatato: Marusic la decide nel finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna a vincere. Le aquile, dopo 3 ko consecutivi al Via del Mare, battono per 2-1 un ottimo Lecce. A decidere il match è una rete di Marusic a tre dalla fine dopo che Zaccagni e compagni hanno sfruttato poco il secondo tempo giocato in superiorità numerica. Il numero 20 e Nuno Tavares giocano nonostante i problemi di stomaco accusati nella notte. Baroni ne cambia 4 rispetto alla gara con l’Inter e ritrova Romagnoli in difesa. Il Lecce disegnato da Giampaolo è ben messo in campo e prova a costruire gioco. Lazio attenta che prova a ripartire sfruttando la velocità dei suoi attaccanti. La prima conclusione è di Lazzari con Falcone che si oppone. Immediata risposta dei padroni di casa con Morente dalla distanza, Provedel risponde con i pugni. I biancocelesti scoprono quanto gli è mancato Castellanos contro l’Inter visto che da solo crea tre occasioni in pochi minuti. La prima sponda porta a una serie di carambole e al colpo di testa di Isaksen salvato a pochi centimetri dalla linea dalla retroguardia salentina. Il tocco sotto per Isaksen è di altissima scuola, ma sul tiro del danese c’è ancora Falcone. Il portiere risponde ancora quando l’argentino prova il tiro dalla distanza. Lazio che colleziona azione e allo scadere la partita cambia: Castellanos supera Falcone ma sulla linea Guilbert para con la mano sulla riga.

Inevitabile il rigore e il rosso per il calciatore del Lecce, Zaccagni lascia la palla a Castellanos che trasforma dagli undici metri. Nella ripresa ci si aspetta Una Lazio che possa dilagare sfruttando l’uomo in più, ma a sorpresa è il Lecce a trovare il pareggio con un tiro di Morente dalla distanza. Biancocelesti un po’ spiazzati, ma che iniziano a premere alla ricerca del nuovo vantaggio sbattendo sulla difesa pugliese ridisegnata con vari cambi. Lazio che trova un nuovo vantaggio con Dia che insacca su cross di Castellanos, ma rete annullata per il fuorigioco del Taty. Cross e cambi in serie per i biancocelesti che sbattono su Falcone e Baschirotto in giornata di grazia. Baroni opera i cinque cambi e proprio dalla panchina pesca il jolly decisivo. All’87’ la squadra di Baroni torna avanti: angolo, Morente allontana e Marusic al volo trova l’angolo giusto correndo sotto il settore occupato dai tifosi biancocelesti. Festeggiamenti in parte rovinata da un sasso che finisce a pochi centimetri dai festeggiamenti biancocelesti. Guendouzi va a un passo dal 3-1 con un destro fuori di niente, ma Kabah fa tremare le Lazio colpendo lancia traversa al 94’. Brivido finale con Morente che dalla distanza fa venire ancora i brividi, ma la conclusione finisce alta.