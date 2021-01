Lazio, tegola Luiz Felipe: il brasiliano si opera alla caviglia

La Lazio perde Luiz Felipe per almeno due mesi. Il brasiliano, dopo il consulto in Baviera, ha deciso di operarsi alla caviglia, un intervento per risolvere il problema nato a settembre dopo l’amichevole contro il Frosinone e il folle intervento di Kastanos. Luiz Felipe verrà operato domani o dopodomani a Monaco, i tempi di recupero si aggirano tra i 60 e i 70 giorni, questo vuol dire che il centrale tornerà a disposizione di Inzaghi tra fine marzo e inizio aprile. Una tegola per Inzaghi che a Lazio Style Channel era parso già rassegnato: “Lo perderemo per diverso tempo”, aveva dichiarato il tecnico. Ora l'operazione e lo stop. Luiz Felipe si ferma, l'obiettivo è tornare più forte.