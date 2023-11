Lazio, tesoro Champions: ecco quanto incasserà Lotito

RASSEGNA STAMPA - Tesoro Champions per la Lazio. Gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra di Sarri nella massima competizione europea arricchiranno le casse della società. Lotito incasserà, per ora, la bellezza di circa 59 milioni (15 come quota fissa del girone, 9,3 per i risultati ottenuti, 9,3 per la qualificazione agli ottavi, 15,9 per il ranking storico del club e 5,1 per il Market Pool fisso)

Come riporta Il Corriere dello Sport, a questi numeri vanno aggiunti il bonus legato all'ultimo match contro l'Atletico Madrid (930 mila in caso di pareggio e 2,8 milioni con la vittoria al Wanda Metropolitano) e la quota variabile del Market Pool che varia a seconda del cammino in Champions della Lazio. 3,4 milioni come base e fino a 6,3 in caso di un clamoroso arrivo alla finalissima di Wembley.

Queste entrate (che porteranno alla Lazio dai 59 ai 64 milioni di euro) arriveranno nelle casse della Lazio da qui all'estate. Senza contare anche gli incassi del botteghino per le sfide casalinghe all'Olimpico contro Atletico, Feyenoord e Celtic. All'orizzonte c'è un'altra gara interna contro una big d'Europa agli ottavi e un altro maxi incasso. Il passaggio del turno e l'approdo ai quarti di finale non solo regalerebbe un altro match di cartello all'Olimpico, ma anche 12 milioni nelle casse biancocelesti. Numeri importanti, Lotito dovrà servirsene tra mercato e rinnovi.