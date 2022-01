Lazio - Udinese, Immobile nei supplementari: Ciro regala i quarti contro il Milan

Ci pensa sempre Ciro Immabile. Il bomber biancoceleste realizza la rete decisiva che permette ai biancocelesti di battere l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo novanta minuti chiusi a reti inviolate, l’attaccante ha risolto il match nei supplementari con un delizioso pallonetto che non ha lasciato scampo a Silvestri. Una gara maschia e dura con ben 12 ammoniti e tante occasioni. I friulani non si sono riparmiati, ma alla fine ci ha pensato il centravanti della Nazionale a togliere le castagne dal fuoco. Paura per Zaccagni, uscito dopo un duro scontro con Success, e da valutare nei prossimi giorni.

FORMAZIONI - Senza Pedro e Acerbi, Sarri rilancia Lazzari , Reina e Muriqi dal primo minuto. Immobile parte dalla panchina così come Cataldi che lascia spazio a Lucas Leiva. Nell’Udinese un po’ di turnover con Beto che parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO - Dopo una fase di studio la prima chance è ospite con una punizione che attraversa pericolosamente tutta l’area biancoceleste senza che nessuno possa intervenire. Al 12’ è Muriqi ad andare vicinissimo al vantaggio con una splendida incornata su corner di Luis Alberto su cui Silvestri si supera. Poco dopo è ancora il kosovaro a essere pericoloso, ma Becao è miracoloso e salva un gol praticamente fatto. La Lazio è nel suo momento migliore e continua e essere pericolosa, ma prima Luis Alberto non calcia e poi il colpo di testa di Muriqi viene bloccato da Silvestri. L’ex Fenerbahce è il più vivace e cerca di farsi vedere mettendo in difficoltà i bianconeri. L’Udinese resiste e sfiora il vantaggio con Success che evita il fuorigioco e calcia a botta sicura trovando un ripiegamento alla disperata di Marusic che evita il peggio. I friulani crescono con due conclusioni di Samardzic che non vanno troppo lontane dai pali di Reina. Allo scadere brutto contrasto tra Success e Zaccagni con l’ex Verona che ha la peggio.

SECONDO TEMPO - Il numero 20 resta negli spogliatoi e al suo posto entra Raul Moro. Sarri, però, richiama anche Lucas Leiva e inserisce Cataldi. La Lazio rientra più timida nella ripresa e gli ospiti provano ad approfittarne. Success impegna Reina dopo esser andato via a Marusic. I capitolini tremano con Luiz Felipe e Patric spesso insicuri che finiscono sul taccuino dell’arbitro. Ancora Success fa impazzire la retroguardia biancoceleste, ma Reina si salva. Sarri inserisce Immobile al posto di Muriqi, mentre nell’Udinese entra Beto. Proprio l’attaccante manda a vuoto Luiz Felipe e calcia a botta sicura trovando ancora il portiere spagnolo a salvare. La Lazio si sveglia con un tiro a girare di Raul Moro che esce di un niente alla sinistra di Silvestri. La grande occasione, però, è all’87’ quando Immobile libera Raul Moro che non calcia e serve Milinkovic che esplode il destro, Silvestri respinge sui piedi del numero 27 biancoceleste che calcia piano e permette a Udogie di salvare in spaccata alla disperata. Al 95’ la Lazio ha la chance per evitare i supplementari: angolo di Luis Alberto, testa di Milinkovic e Immobile in spaccata non ci arriva per una questione di centimetri. Niente da fare, il match non si sblocca e si prosegue.

SUPPLEMENTARI - La prima chance è per la squadra di Sarri con Milinkovic Savic che ruba palla e lancia Raul Moro, lo spagnolo appoggia per Luis Alberto che calcia alto dal limite. Al 98’ Arslan prova a ripetersi all’Olimpico, ma la sua punizione, complice la deviazione di Felipe Anderson, pizzica l’incrocio dei pali. Anche i biancocelesti sono pericolosi su palla inattiva con Luis Alberto che trova Immobile sul secondo palo che non riesce a calciare. Prima dell’intervallo c’è tempo per l’ingresso di Luka Romero per Felipe Anderson e per un contrasto con Pussetto che sullo slancio finisce addosso e stende Sarri. Il secondo tempo supplementare inizia con il gol della Lazio: splendido lancio di Cataldi per Immobile che parte in posizione regolare e con un pallonetto batte Silvestri. L’Udinese, però, non si arrende e Beto di testa sfiora il palo a Reina battuto. La Lazio resiste e Vavro rimpiazza un esausto Patric. I friulani sono ancora pericolosi su palla inattiva: punizione di Arslan in area, serie di batti e ribatti che Cataldi spazza con qualche apprensione. Nel finale sale in cattedra Milinkovic che difende palla fino al triplice fischio finale che regala ai biancocelesti i quarti con il Milan. L'avventura in Coppa Italia continua.