Lazio, un attacco da paura: è tra i migliori d'Europa e i dati lo dimostrano

RASSEGNA STAMPA - Tra i fiori all'occhiello della Lazio di Marco Baroni c'è sicuramente la proliferante produzione offensiva, che di partita in partita sta consacrando la Lazio come uno dei migliori attacchi d'Europa. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se in fase difensiva i dettami tattici sono chiari e incontrovertibili, in quella offensiva l'ex tecnico del Verona lascia molta libertà ai propri giocatori, con l'imprevedibilità come unico dogma del reparto.

Il risultato? Una squadra che sa far male in mille modi diversi e che di conseguenza trova la via del gol con molta facilità. I biancocelesti infatti sono attualmente il quinto miglior attacco europeo con 37 reti. Il livello è dei più alti: la squadra tiene il passo delle big europee quali Barcellona (59 gol), Bayern Monaco (55), Chelsea (50) e Liverpool (40).

Tra centravanti, ali e jolly, Baroni sta facendo giocare tutti. È il massimo per gli attaccanti: tra chi ha ingranato subito e chi ci ha messo più tempo, il bottino di gol è prezioso e sempre più pesante. Dai timori estivi fino alla consacrazione attuale, il reparto offensivo biancocelete è tra i più temuti e i più duttili. E ora contro l'Inter è il momento di essere di nuovo decisivi.