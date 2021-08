MARIENFELD GIORNO 5 - Lazio, si chiude con le esercitazioni su palla inattiva - FT

AGGIORNAMENTO ORE 18.54 - In chiusura di allenamento squadra divisa in due per provare le palle inattive (calci d'angolo e punizioni). Da una parte una metà con Sarri, Ianni e Picchioni, dall'altra il resto del gruppo con Martusciello.

AGGIORNAMENTO ORE 18.48 - Allo scadere Luis Alberto va vicinissimo al tris, salvataggio in scivolata con il corpo di Luiz Felipe. La partitella finisce 2-1 per i celesti che si mettono in posa per la foto celebrativa del successo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Finisce il primo tempo. Cambio campo e sostituzioni: nei celesti Muriqi per Caicedo e Jony per Raul Moro, negli arancioni nessun cambiamento. Il Tucu Correa di testa pareggia subito il gol di Caicedo, ma Escalante riporta subito in vantaggio i celesti con una grande conclusione di destro.

AGGIORNAMENTO ORE 18.33 - Caicedo porta subito in vantaggio i celesti con un bel gol in allungamento. IColpo fortuito per Cataldi, giocatore momentaneamente sostituito da André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 18.28 - Inizia la partitella tra arancioni e celesti in una porzione di campo più stretta della metà del terreno. Queste le formazioni.

Arancioni (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Luka Romero, Immobile, Correa.

Celesti (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Kamenovic; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Dopo aver riunito i giocatori di movimento e aver dato le giuste indicazioni, Sarri fa partire la fase tattica. Giro palla tra arancioni e celesti che si alternano e simulazione di riconquista di palla e arrivo alla conclusione. Adamonis partecipa difendendo la porta. In un secondo momento il lituano viene sostituito da Strakosha e Reina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - I giocatori, divisi in tre file, completano le fasi di riscaldamento agli ordini dei preparatori atletici. Il tutto si svolge sotto lo sguardo attento di mister Sarri. Strakosha e Reina lavorano con Grigioni e Nenci.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Dopo il torellone, esercizi di allungamento e stretching per i calciatori. L'allenamento sta per entrare nel vivo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Squadra in campo e subito torello che coinvolge tutta la rosa: chi perde il possesso deve andare al centro a inseguire la palla.

Volge al termine anche il ritiro di Marienfeld per la Lazio. La squadra di Sarri conclude con la sessione pomeridiana il quinto giorno in terra tedesca e si prepara a volare verso Enschede per l'amichevole contro il Twente. L'ultima seduta all'Hotel-Residence Klosterpforte è ormai imminente, i giocatori biancocelesti sono pronti a scendere in campo.

Pubblicato alle 17.40