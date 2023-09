Milan-Lazio, le probabili formazioni: out Immobile, Sarri cambia tutto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Sarri cambia tutto. Importanti novità di formazione in vista del match contro il Milan che inizierà a breve. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Ciro Immobile andrà in panchina. Pronto l'esordio dal primo minuto per Castellanos. A tirare il fiato potrebbe essere anche Romagnoli dopo l'infortunio al naso rimediato contro il Toro. Al suo posto pronto Patric. Novità anche a centrocampo. Fuori Vecino e Rovella nonostante le ottime prestazioni di mercoledì. Torna Cataldi in cabina di regia, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto.

Dopo la bella vitoria interna contro il Torino, la prima stagionale all'Olimpico, la Lazio torna in campo sabato per il terzo big match del campionato. Appuntamento ore 18 a San Siro contro il Milan per la settima giornata di Serie A. Tanti dubbi per Sarri che potrebbe rimescolare un po' le carte dopo il turno infrasettimanale e in vista della gara di Champions in programma martedì a Glasgow. In porta ovviamente c'è Provedel. Romagnoli recuperato dopo la frattura composta alle ossa nasali. Dovrebbe far coppia con Casale al centro della difesa. Sugli esterni Marusic e Hysaj in vantaggio su Pellegrini e Lazzari. Tanti dubbi a centrocampo. Luis Aberto, nonostante le fatiche accumulate, è l'unico sicuro del posto. Verso la conferma anche Vecino, da capire se da mediano o da mezzala, Kamada e Rovella si giocano una maglia. Davanti si tengono pronti Isaksen, Pedro e Castellanos, ma l'impressione è che possa essere riproposto il tridente titolare formato da Felipe, Immobile e Zaccagni, nonostante gli ultimi due abbiano saltato la rifinitura a Formello.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Rovella, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli