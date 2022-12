Morte Mihajlovic, aperta la camera ardente: arrivano Pradè e Giordano - FOTO & VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Anche il fidanzato di Viktorjia, Pietro Pellegri calciatore del Torino, è arrivato alla camera ardente.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Presente anche l'ex biancoceleste Bruno Giordano insieme alla moglie e il ds della Fiorentina Daniele Pradè.

AGGIORNAMENTO ORE 14:35 - Continuano ad arrivare ex compagni del mondo del calcio a dare l'ultimo saluto a Mihajlovic. Al Campidoglio presenti anche Stefano Fiore e Bernando Corradi.

AGGIORNAMENTO ORE 14:15 - Arrivati in Campidoglio per l'ultimo saluto a Mihajlovic anche i calciatori del Bologna Soriano e Arnautovic insieme a Buccioni.

AGGIORNAMENTO ORE 12:55 - Arrivato anche Vincenzo Montella

AGGIORNAMENTO ORE 12:41 - Fanno il loro ingresso alla Sala della Protomoteca anche il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Corvino accompagnato da Della Valle.

AGGIORNAMENTO ORE 12:31 - Claudio Lotito è arrivato al Campidoglio. Il presidente della Lazio ha subito abbracciato Arianna, la moglie di Mihajlovic, e i figli. Poi, insieme alla primogenita Viktorjia, ha sistemato sulla bara la maglia biancoceleste. Le dichiarazioni

AGGIORNAMENTO ORE 11:19 - In questi minuti, alla camera ardente, è arrivato anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Queste le dichiarazioni rilasciate ai cronisti

CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa ha raggiunto il Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Mihajlovic e abbracciare la famiglia. Ecco le dichiarazioni

È stata aperta in questi minuti la camera ardente allestita in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca, e lo sarà fino alle 18 di oggi, per consentire a tutti di poter dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Oltre alla famiglia, i primi a prensentarsi sono stati il vice dell'ex tecnico, Tanjga e l'assessore Onorato. Le corone del Comune e della Fifa circondano la salma, insieme a uno stendardo della Lazio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO