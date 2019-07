PAIDEIA - Lazio, giorno 3 in clinica: visite per Lazzari. Jony domani - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - L'ultimo giocatore atteso in Paideia era Jony, sbarcato ieri nella Capitale. Alla fine lo spagnolo non svolgerà questa mattina le visite mediche, ma domani. La Lazio ha comunicato lo spostamento di 24 ore, a ridosso della partenza per Auronzo di Cadore.

La terza tranche di visite mediche. E soprattutto i test di idoneità sportiva di Manuel Lazzari, nuovo acquisto della Lazio. È arrivato ieri a Roma, ha già conosciuto i nuovi compagni, oggi pomeriggio svolgerà il loro primo allenamento in biancoceleste. Nella mattina degli accertamenti anche di Parolo, Lulic, Adekanye, Wallace, Silva e Rossi, i protagonisti sono senza dubbio loro due. Il primo ad arrivare è proprio l'ex freccia della Spal, accolto calorosamente da alcuni tifosi presenti, subito dopo è il turno di Parolo e Adekanye. Intorno alle 9 ecco il capitano, Senad Lulic. Ingressi in clinica che vanno via via esaurendosi con l'arrivo di Adamonis, Rossi, Silva e Wallace.

Pubblicato l'11-7 alle 08.00