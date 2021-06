PRIMAVERA - La Lazio retrocede ai supplementari: il Bologna vince 2-1 in rimonta

Play-out gara di ritorno

Bologna - Lazio 2-1 (23' Raul Moro, 64' Ruffo Luci rig., 105' Rocchi)

Martedì 29 giugno 2021 ore 17.00, Centro Tecnico Galli, Casteldebole (Bologna)

Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-1-2) - Molla; Arnofoli, Tosi, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Ruffo; Vergani, Rabbi. A disp.: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Paakanen, Cavina, Amey, Pagliuca, Raimondo, Rocchi. All.: Luciano Zauri

LAZIO (4-3-1-2) - Pereira G., Novella, Armini, D. Franco, Ndrecka (11' Floriani Mussolini); Coulibaly, Bertini, A.Marino (91' Cesaroni); Shehu (61' Ferrante); Moro (77' Tare), Castigliani (77' Cerbara). A disp.: Peruzzi, Magro, Ferro, Zaghini, Santovito, T. Marino, Mancino. All.: Alessandro Calori.

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Pietro Lattanzi e Cosimo Cattaldo.

Ammoniti: Vergani, Ruffo Luci, Tosi, Rocchi, Annan (B), Shehu, Coulibaly, Novella, Franco, Armini (L).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

122' - Triplice fischio dell'arbitro. La Lazio scende in Primavera 2.

121' - Ammonito Annan.

120' - Due minuti di recupero per le speranze della Lazio.

118' - Azione costruita della Lazio che porta al tiro Floriani. La conclusione ribattuta forse con un braccio da Motolese scatena le proteste della Lazio. Armini a brutto muso con l'arbitro, viene ammonito.

116' - Non si gioca più in campo complici le continue interruzioni dei giocatori del Bologna.

112' - Rissa in campo. Roma, a terra fuori dal campo, antisportivamente rientra sul terreno di gioco per non permettere la ripresa del gioco. Franco arrabbiato se la prende con il giocatore del Bologna trascinandolo nuovamente fuori, accendendo una mischia. Ammonito il difensore biancoceleste, ma il comportamente antisportivo di Roma avrebbe meritato un'altra punizione.

110' - Fallo di Novella su Annan. Ammonizione per lui.

106' - Ultimo cambio Bologna: fuori Ruffo Luci e dentro Motolese. Un difensore per un giocatore offensivo. Difende il risultato Zauri.

106' - Inizia il secondo supplementare. Ultimi 15' di speranza per la Lazio.



INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Aggiornamento ore 19.17 - Calori raggruppa la squadra: "Dobbiamo crederci fino alla fine" urla il tecnico biancoceleste ai suoi prima di tornare in campo.

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE.

105' - Un minuto di recupero.

105' - Gol del Bologna. Rocchi raccoglie un pallone sporco in area e calcia di potenza verso la porta di Pereira mettendo il pallone sotto la traversa. Ammonito l'attaccante per essersi tolto la maglia

105' - Bologna pericoloso. Pagliuca riceve in area e prova con una tiro da calcetto a battere Pereira. Si immola Armini.

104' - Squadre stanchissime in campo.

101' - Ferrante prova il tiro dal limite dell'area. La conclusione è troppo centrale per impensierire Molla.

98' - Occasione clamorosa per la Lazio. Cross di Ferrante, Tare prova ad intervenire di testa, il pallone rimane lì e Cerbara è il più lesto ad intervenire. Il tiro viene però ribattuto disperatamente dalla difesa del Bologna.

94' - Tiro cross ottimo di Cesaroni. Cerbara non arriva di un soffio sul pallone per spingerlo in rete.

91' - La Lazio dà il via al primo supplementare.

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Aggiornamento ore 19.00: Fuori A. Marino nella Lazio e dentro Cesaroni.

FINE SECONDO TEMPO

95' - Termina il recupero. Si va ai supplementari.

94' - Tosi a terra con i crampi. Potrebbe allungarsi il recupero.

93' - Pagliuca di testa, ancora Gabriel Pereira con i piedi a salvare.

92' - Corner per la Lazio, il traversone bloccato da Molla.

90' - 4 minuti di recupero

90' - Miracolo di Gabriel Pereira!! Rocchi riceve in area da Ruffo Luci. Grande intervento del brasiliano, che però si supera sulla ribattuta a botta sicura, scalciando con i piedi il pallone prima che superi la linea.

86' - Occasionissima Lazio!! Franco da centrocampo in percussione supera 4 uomini e si presenta in area. Il tiro ribattuto diventa buono per Coulibaly che calcia di prima intenzione. Pallone ribattuto e poi controllato da Molla.

83' - Farinelli va dritto su Andrea Marino stendendolo. L'arbitro clamorosamente non estrae il giallo.

82' - Cross basso teso di Floriani, Cerbara e Tare in ritardo non riescono ad intervenire sul pallone bloccato in presa bassa da Molla.

80' - Cambi in casa Bologna: fuori Viviani e dentro Maresca, fuori Montebugnoli e dentro Annan.

77' - Doppio cambio immediato per Calori: fuori Moro e Castigliani, dentro Tare e Cerbara. La Lazio esaurisce i cambi.

76' - Il fallo criminale di Tosi mette KO Raul Moro. Lo spagnolo esce in lacrime accompagnato dallo staff medico, senza riuscire a camminare sulle sue gambe.

75' - Solo un giallo per Tosi che stende Raul Moro disinteressandosi della palla. Lo spagnolo a terra dolorante. Fallo anti-sportivo e pericoloso.

72' - Fuori Rabbi e dentro Rocchi. Questo il secondo cambio di Zauri.

70' - Cooling Break per le due squadre in questa giornata caldissima.

64' - Pari del Bologna. Ruffo Luci non sbaglia dagli undici metri spiazzando Pereira.

63' - Rigore per il Bologna. Scontro di gioco Floriani-Pagliuca in area: l'arbitro indica il dischetto. Rigore generosissimo, la Lazio può recriminare per la decisione.

61' - Cambio nella Lazio. Fuori Shehu e dentro Ferrante.

59' - Scintille in campo fra Ruffo Luci e Coulibaly. Il centrocampista del Bologna reagisce dopo una trattenuta del laziale. Giallo per entrambi.

56' - Giallo per Shehu che interviene in ritardo su Roma.

55' - Punizione tagliata di Shehu, Castigliani si inserisce e colpisce di testa, il pallone a un soffio dalla porta difesa da Molla che era rimasto immobile a guardare.

53' - Ancora un'occasione per il Bologna. Dopo un batti e ribatti in area, Viviani conclude verso la porta ma trova ancora pronto Pereira che mette in corner.

52' - Rovesciata in area di Khailoti. Il pallone supera di un soffio la traversa. Brivido Lazio.

50' - Bologna in pressing, la Lazio costretta a difendersi dalle offensive rabbiose dei felsinei.

49' - Pereira!!! Grande parata sul colpo di testa ravvicinato di Pagliuca.

46' - Si riparte! Il Bologna stavolta alla battuta.

INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 16.04: Cambia il Bologna. Fuori Vergani e dentro Pagliuca.

FINE PRIMO TEMPO

45'+3 - Termina qui il primo tempo. Lazio negli spogliatoi in vantaggio.

45'+2 - Raul Moro toccato duro con un pestone da Farinelli rimane a terra.

45' - Tre minuti di recupero.

45' - Primo ammonito della partita. Si tratta di Vergani.

43' - Ci prova dalla distanza anche Ruffo Luci. Gabriel Pereira blocca in due tempi la conclusione centrale.

42' - Rabbi prova a calciare dai 30 metri. Tiro insidioso ma controllato con lo sguardo da Pereira.

41' - Proteste del Bologna per un presunto fallo di mano in area di Shehu. L'arbitro non ravvisa nulla e lascia continuare.

39' - Animi caldi in campo. Tosi e Andrea Marino protagonisti di un breve confronto verbale subito fermato dall'arbitro.

37' - Lungo possesso palla del Bologna, la Lazio è però attenta e chiude tutti gli spazi costringendo all'errore i felsinei.

32' - Brutto fallo in scivolata di Farinelli su Castigliani. L'arbitro lo ravvisa ma non estrae clamorosamente il giallo.

28' - Ripartenza veloce del Bologna 3 vs 3 dopo il corner della Lazio. Il tiro a incrociare di Farinelli termina di un soffio al lato. Brivido per la Lazio.

27' - Bella imbucata di Andrea Marino, che dopo un dribbling in area calcia sul primo palo. Molla riesce a respingere in corner.

24' - Cooling break per le due squadre.

23' - GOOOOOOOOOOOALLLLLL!! Recupero palla di Coulibaly a centrocampo, Marino riceve sulla trequarti e trova il varco per servire Raul Moro in area. Lo spagnolo dribbla Tosi e poi davanti a Molla non sbaglia.

20' - Viviani raccoglie un pallone sporco al limite dell'area e calcia potente rasoterra. Gabriel Pereira riesce a respingere e ad allontanare.

16' - Shehu mette un buon pallone al centro per Castigliani che stacca di testa indisturbato ma non riesce a dare precisione e forza alla conclusione.

14' - Ci prova Bertini su punizione. La conclusione è potente ma Khailoti riesce ad immolarsi sulla traiettoria del pallone.

13' - Novella trasloca a sinistra, Floriani Mussolini si posiziona sulla fascia destra.

11' - Prova a rientrare Ndrecka. Il tentativo però non è positivo. Cambio immediato per Calori. Dentro Floriani Mussolini.

9' - Si ferma Ndrecka. L'esterno fa terminare il pallone fuori per permettere l'intervento dello staf medico. Si scalda Floriani Mussolini.

7' - Lazio più aggressiva in questi primi minuti di gioco.

3' - Batti e ribatti nell'area della Lazio, Vergani prova a concludere ma la conclusione viene sporcata e poi bloccata da Pereira.

1' - Partiti! La Lazio dà il via al match. Comincia il play-off di ritorno

PRIMO TEMPO - Play-out atto secondo, gara da dentro o fuori, non ci saranno più altre opportunità. La Lazio Primavera dopo l'1-1 della gara d'andata al Fersini, vola a Bologna dove affronterà i padroni di casa nella sfida decisiva per la salvezza. I felsinei partono da un piccolo vantaggio in virtù del gol segnato in trasferta. La Lazio per passare dovrà battere i rossoblù con qualsiasi risultato, oppure ottenere un pareggio con più di un gol. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match.