RITIRO LAZIO, GIORNO 5 - Lavoro su fase difensiva e offensiva: assenti Patric e Durmisi

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Seduta di allenamento mattutina terminata per la Lazio di Simone Inzaghi. Tutti negli spogliatoi e poi dritti in albergo per il pranzo di oggi. Appuntamento nel pomeriggio alle ore 17 per il secondo test stagionale contro la Top 11 del Cadore.



AGGIORNAMENTO ORE 10.20 - È il turno di centrocampisti e attaccanti. Gruppo diviso anche in questo caso in due. Col fratino verde ci sono Leiva, Parolo, Luis Alberto, Andrè Anderson, Jony, Adekanye, Correa. In celeste invece Badelj, Milinkovic, Cataldi, Lazzari, Lulic, Caicedo, Immobile. Si gioca a coppie. Coordina i lavori Mario Cecchi, Inzaghi chiede intensità.



AGGIORNAMENTO ORE 9.50 - Inzaghi di lavorare sulla difesa e sui movimenti difensivi. Vavro, Silva e Radu da una parte, Wallace, Acerbi e Luiz Felipe dall'altra. A coordinare i lavori Farri e Cecchi, che spiegano passo passo cosa fare ai propri giocatori. Inzaghi assiste da bordocampo. Il resto della squadra svolge un allenamento con la fitball sul campo adiacente allo Zandegiacomo.



AURONZO - Al via anche il quinto giorno di allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Una seduta blanda nella mattinata, antipasto per il secondo test amichevole in programma alle 17 contro la Top 11 del Cadore. In campo per il riscaldamento e per il torello ad un tocco ci sono 20 giocatori di movimento. Patric e Durmisi gli unici assenti in campo oltre all'ormai lungodegente Marusic. I quattro portieri si allenano agli ordini di Grigioni e Zappalà sulle parate da distanza ravvicinata.

