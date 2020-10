RIVIVI LA DIRETTA - Calciomercato Lazio, ultimo giorno: fatta per Adekanye al Cadice, Lukaku all'Anversa

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Fatta anche per Lukaku all'Anversa. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - È fatta per Bobby Adekanye al Cadice. Il giocatore olandese approda al club spagnolo in prestito secco.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Ufficiale il passaggio di Andre Anderson alla Salernitana. Lo seguono anche Dziczek e Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 19.44 - La Lazio deposita i contratti di Nasri Kais e di Enzo Adeagbo, rispettivamente centrocampista (ex Toulon) e difensore (ex Servette) classe 2002. Entrambi saranno aggregati alla Primavera biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Omar Alderete passa dal Basilea all'Herta Berlino. Contratto quinquennale per il difensore paraguaiano, che nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Jordan Lukaku e Bobby Adekanye vicini alla cessione. Il primo verso l'Anversa, per il secondo si tratta con il Cadice.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Diogo Queiros non arriverà alla Lazio. Il giovane difensore portoghese, infatti, lascia il Porto e approda al Famalicão club di massima serie lusitana. Queiros - secondo quanto riporta "MercadoAzul.pt" - approda nella sua nuova società in prestito secco. Nel Famalicão, Queiros, troverà un'altra vecchia conoscenza biancoceleste: Bruno Jordao che in estate ha lasciato il Wolverhampton.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 - Wesley Hoedt è ufficialmente un calciatore della Lazio. Il contratto è stato depositato, lo si apprende dal sito della Lega.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Importanti passi in avanti della Lazio nel mercato in uscita. Sembra essere praticamente cosa fatta il passaggio di André Anderson e Adamonis alla Salernitana. Leggera apertura per Kiyine, ma il trasferimento appare per il momento complicato.

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - Verso il ritorno a Salerno Marius Adamonis, superato da Alia come terzo portiere della Lazio. Il ds Fabiani e Lotito avrebbero già raggiunto l'accordo, mancherebbe solo il sì del giocatore. Non è escluso, infine, un nuovo trasferimento in granata per Sofian Kiyine: l'agente non ha chiuso le porte all'operazione.

CAPITOLO USCITE - Il ds Tare lavora sulle uscite: Adekanye e Durmisi dovrebbero andare al Cadice. In uscita c’è anche Lukaku, che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Al momento non ci sono offerte, possibili chiamate all’ultimo da qualche squadra estera. Da piazzare anche gli esuberi André Anderson, Kiyine e Di Gennaro. Il primo potrebbe ritornare alla Salernitana, gli altri, senza offerte, sono destinati a rimanere a Formello da fuori rosa.