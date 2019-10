RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Grecia 2-0: gli Azzurri volano ad Euro 2020!

ROMA - La banda Mancini vince la settima gara consecutiva in queste qualificazioni, raggiungendo Euro2020. Record per il tecnico, Jorginho e Bernardeschi firmano il 2-0 alla Grecia. A bordo campo, al termine della partita, anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito: si è complimentato con Immobile e Acerbi prima che rientrasero negli spogliatoi.

ITALIA - GRECIA 2-0

Marcatori: 63' Jorginho (r), 77' Bernardeschi.

Qualif. Euro 2020, gruppo J - giornata 7

Stadio OIimpico di Roma - sabato 12 ottobre 2019, ore 20:45

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. A disp.: Sirigu, Meret, Biraghi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Bernardeschi, Cristante, Zaniolo, Belotti, El Shaarawy, Grifo. All.: Roberto Mancini.

INDISPONIBILI: Florenzi, Sensi

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

Grecia (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris. A disp.:Vlachodimos (GK), Dioudis (GK), Lampropoulos, Siopis, Fetfatzidis, Donis, Galanopoulos, Pavlidis, Vrousai, Mantalos, Giannoulis, Koutris. All.: John van' t Schip.

INDISPONIBILI: Barkas, Tsimikas, Fortounis

SQUALIFICATI: Masouras

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Karasev (Russia)

ASSISTENTI: Demeshko e Gavrilin

IV UOMO: Meshkov

FINE SECONDO TEMPO

90' + 3 - Triplice fischio all'Olimpico! L'Italia batte la Grecia 2-0 con i gol di Jorginhio e Bernardeschi e strappa il pass per Euro 2020!

90' - Ci saranno ancora 3 minuti di extra time.

87' - Terzo e ultimo cambio per gli Azzurri: fuori Barella, dentro Zaniolo.

86' - Insigne ad un passo dal tris! Lancio millimetrico di Bernardeschi per l'attaccante del Napoli che prende il tempo a Bakakis e calcia al volo trovando l'ottima risposta di Paschalakis

81' - Ci riprova Bernardeschi dalla distanza! Il suo tiro col destro viene questa volta ammortizzato dalla difesa greca e deviato in angolo.

80' - Secondo cambio per Mancini: termina la gara di Immobile, al suo posto entra Belotti. Altra grande partita di sacrificio per il bomber laziale, sempre nel vivo della manovra pur non avendo mai ricevuto l'imbucata vincente dai compagni.

77' - BERNARDESCHIIII! RADDOPPIA L'ITALIA! Conclusione dal vertice destro dell'area di rigore del bianconero. Il pallone viene deviato da Donis e si spegne nell'angolino alla destra di Paschalakis. 2-0 per gli Azzurri!

76'- Secondo cambio per gli ospiti: fuori Bouchalakis, dentro Giannoulis.

75' - Che pericolo per l'Italia con Bakasetas! Bouchalakis tocca di testa all'indietro per l'attaccante che calcia di prima intenzione strozzando troppo la conclusione. Nessun problema per Donnarumma.

72' - Che botta di Insigne! Cannonata improvvisa dell'attaccante del Napoli dal limite dell'area. Pallone che termina sul fondo.

67' - Primo cambio per la Grecia: fuori Koulouris, dentro Donis.

63' - JORGINHOOOOO! 1-0 PER ITALIA! Il centrocampista del Chelsea spiazza Paschalakis e insacca il pallone nell'angolino destro portando in vantaggio l'Italia.

62' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Ingenuità incredibile di Bouchalakis che allarga il braccio in area sulla conclusione a giro di Insigne. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per gli azzurri e ammonisce il centrocampista della Grecia.

60' - Brivido Grecia con Koulouris! Pallone perso da Verratti che favorisce la ripartenza di Zeca, abile ad innescare Limnios. L'esterno destro entra in area e serve sul secondo palo il numero 9 che coglie l'esterno della rete..

56' - Ancora Italia con Immobile! Cross dalla destra di D'Ambrosio per l'attaccante azzurro, abile a prendere il tempo a Bakakis e a colpire di testa. Paschalakis in tuffo devia in corner.

53' - Insigne! Bel lancio di Verratti per l'attaccante del Napoli che aggancia e calcia sul lato sinistro dell'area di rigore. Pallone che si perde sopra la traversa.

45' - Si riparte! E' l'Italia questa volta a battere il calcio di inizio.

SECONDO TEMPO

Squadre di nuovo in campo! Tutto pronto per il secondo tempo di Italia - Grecia. Stessi undici del primo tempo, ad eccezione di Chiesa che ha lasciato il posto a Bernardeschi al 39'.

FINE PRIMO TEMPO

45' + 1 - Termina qui il primo tempo di Italia - Grecia: poche emozioni in questa prima frazione di gioco.

45' - Concesso un minuto di recupero.

40' - Altro squillo azzurro nel finale di tempo: cross di Spinazzola dalla sinistra per Immobile, Chatzidiakos capisce tutto e devia il pallone in angolo.

39' - Primo cambio per Mancini causa infortunio: esce Chiesa per un problema al flessore, entra al suo posto Bernardeschi.

29' - Ancora Italia con Spinazzola che trova Insigne in area: l'attaccante del Napoli vede Barella in posizione centrale pronto alla battuta, ma il suo tiro viene deviato in angolo.

26' - Ci prova Insigne dalla distanza su imbucata di Verratti: palla alta sopra la traversa, nessun pericolo per Paschalakis.

23' - Sponda interessante di Bonucci su punizione di Insigne: la palla è indirizzata a Immobile ma Siovas arriva prima di tutti e sventa il pericolo.

20' - Non cala di ritmo il pressing della formazione di Van't Schip: gli Azzurri fanno fatica a trovare il pertugio vincente.

14' - Giallo per Chatzidiakos che trattiene Immobile partito in contropiede dopo un retropassaggio errato dello stesso difensore greco.

11' - Donnarumma! Il primo acuto della gara è della formazione ospite proprio con Koulouris che raccoglie una sponda di Bakasetas e col destro scalda i guanti del portiere del Milan, bravo a respingere.

9' - Qualche problema per D'Ambrosio costretto a fermarsi a bordo campo a seguito di un contrasto con Koulouris. Il numero 2 azzuro stringe i denti ma intanto comincia il riscaldamento Izzo.

5' - Ci prova Chiesa ad impensierire la difesa ospite, ma il suo traversone sulla destra taglia tutta l'area di rigore greca senza trovare nessun compagno.

2' - Pressing altissimo della formazione ospite, che prova subito ad infastidire la manovra azzurra.

1' - Partiti! E' la Grecia a giocare il primo pallone.

PRIMO TEMPO

Tra gli spalti un vero e proprio tripudio tricolore: sono oltre 60mila infarri i biglietti staccati per il match di questa sera.

E' il momento degli inni nazionali: prima quello greco (accompagnato da qualche timido applauso dalle tribune in segno di forte rispetto) e poi quello di Mameli.

Si tinge di biancoceleste in parte la formazione dell'Italia, con la presenza dal primo minuto di Acerbi in difesa e di Immobile in attacco!

Un match ball niente male per gli Azzurri, che superando questa sera la Grecia potrebbe strappare con anticipo il pass per Euro 2020.

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, buonasera da Saverio Cucina e benvenuti nella diretta scritta di Italia - Grecia, match valido per le Qualificazioni ad Euro 2020, gruppo J - giornata 7