RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, il servizio di Report su Lotito

Report racconta il Claudio Lotito extra calcio. Il presidente della Lazio è protagonista di un servizio in onda su Rai Tre. Nel luglio 2019, il patron biancoceleste ha provato ad acquistare il 37,5% della New Alitalia. La sua offerta era di 375 milioni e, per dimostrare di avere i soldi necessari all'acquisto, Lotito ha presentato una lettera del Banco Santander che ora Report definisce come falsa. L'intera documentazione non è stata neppure presa in considerazione poiché la condizione della proposta del presidente era di avere voce in capitolo nella gestione di New Alitalia. Venuta meno questa condizione, la negoziazione si è interrotta in anticipo. Tra questa trattativa, il caso tamponi, la candidatura al Senato e non solo, il servizio di Report cerca di mettere in luce alcuni aspetti del Lotito imprenditore.

SENATO

Nel 2018 Lotito si era candidato nel plurinominale nelle liste di Forza Italia in Campania. Vincenzo Carbone, eletto a Forza Italia, passò poi a Italia Viva di Matteo Renzi. Lotito presenta un ricorso ed emerge che potrebbe aver ragione. Le regole vorrebbe che entro i 18 mesi venisse convalidato il senatore. Siamo a 4 anni dai fatti e ci sono 18 senatori candidati nello stesso collegio che sono sub iudice.

Il presidente biancoceleste afferma: "Io non avrei mai cambiato partito. Quando uno fa delle scelte, devono essere convinte e non utilitaristiche. Le schede sono state distrutte, penserete che sono stato io, ma io sono parte lesa".

Luigi Zanda, senatore della Repubblica dal 2003, attacca: “E’ un segno del ritardo con cui il parlamento è arrivato al giudizio di alcuni senatori”.

Alcuni senatori in Campania devono ancora essere convalidati. Lotito presenta il ricorso per farsi assegnare il seggio. Ma tutto va a rilento. Servivano 18 mesi, siamo arrivati a 4 anni. Maurizio Gasparri, ministro delle Comunicazioni, si difende: “Abbiamo agito in tempi accettabili”.In Campania ci sono anomalie in 72 sezioni.

Pietro Grasso, presidente del Senato della Repubblica nella XVII legislatura, aggiunge: “I dati sono sbagliati, non sono 72 ma 457 le sezioni con anomalie”.

Bisognerebbe togliere un segugio a Forza Italia, ma l’ipotesi viene bocciata. Il riconteggio è bocciato. Sono presi come validi i voti che Grasso riteneva bocciati. La Giunta sostiene il ricorso di Lotito che sostiene: “Mi fa specie di Grasso. Ha fatto il capo della procura a Palermo. La carica non presuppone la conoscenza. Il fatto oggettivo è che mi sono sentito leso in un mio diritto. Ho fatto un ricorso che è stato accolto. La disputa è Carbone contro Lotito, altre dispute non ci sono. Voterà berlusconi? Non posso precostituire una scelta senza la titolarità di poterlo fare. Voterei chiunque se è funzionale a raggiungere un obiettivo. Per l’Italia è la stabilizzazione. I nomi non fanno la differenza. Berlusconi l’ha chiamata? Non posso essere chiamato non sono Senatore”.

CASO TAMPONI

Fine ottobre 2020, l’Italia è devastata dalla seconda ondata di Covid-19. Il 26 ottobre 8 giocatori della Lazio risultano positivi al Covid, tra cui Ciro Immobile. Questo quanto emerso dai tamponi del laboratorio Synlab della UEFA. La Lazio si affida al Futura Diagnostica, laboratorio campano di proprietà dell’ex patron dell’Avellino Taccone. Lotito spiega: “Nel Lazio non potevi rivolgerti a una proprietà privata. Mi sono posto un problema di interesse e di collettività. Secondo lei era giusto portare la squadra a fare la fila in un ospedale?”.

Immobile risulta positivo ai tamponi Uefa ma negativo a quelli di Avellino. Con il Torino gioca e fa anche gol. Dal nuovo giro di tamponi al Synlab emerge i nuovo la positività dell’attaccante. Anche il Campus Biomedico, conferma la positività. Lotito: “La valutazione la fa il medico. Il medico fa la visita dell’individuo ai fini dell’idoneità. Sono stati svolti vari tipi di elettrocardiogramma e anche la spirometria”.

Il virologo Andre Crisanti risponde: “I giocatori non hanno diritti sovrannazionali, devono ubbidire alle leggi italiane”. La Giustizia Sportiva condanna Lotito a 12 mesi inibizione che però vengono ridotti a due. Lotito risponde così alla condanna: “La legge per gli amici si interpreta per i nemici si applica. Che cosa significa secondo lei? Mi devo vergognare di un torto subito? Ma potrei esse incavolato co tutto che ho subito un torto?".

L’ACQUISTO DELLA LAZIO E LA SALERNITANA

La Lazio torna a vincere titoli grazie a Lotito dopo un periodo buio della sua storia. Il presidente si è vantato in più di aver risanato una squadra indebitata con tante perdite. Gaetano Bellavia, commercialista milanese, non è d’accordo: “La Lazio ha costi più alti dei ricavi. Ha debiti di 260 milioni. Le società di Lotito producono e restituiscono soldi e lavorano anche per la Lazio, specialmente a Formello. Lotito guadagna 50 mila euro al mese. Il patron biancoceleste precisa: “La Lazio non è che impatta molto. Le mie aziende vengono usate dalla Lazio per sinergia imprenditoriale. La Lazio aveva 550 milioni di debiti, senza le società che lo supportavano avremmo avuto dei problemi. Guadagni? Con la Lazio percepisco soldi dall’anno scorso per obbligo. Sono 600 mila euro all’anno lordi. Io ho tutti i poteri e le responsabilità, per 17 anni non ho percepito nulla”.

La Lazio ha fatto entrare diversi milioni alla Salernitana, altro club che era di proprietà di Lotito. Le due società si sono scambiate tanti giocatori. Angelo Fabiani, ex ds del club campano salito quest’anno in Serie A: “Bisogna fare un distinguo. Sfido chiunque a trovare una plusvalenza fittizia, è diversa dalla valoirizzazione. Akpa Akpro messo a bilancio a 12 milioni è un ‘pagherò’? Quando si verifica la condizione sarà un ‘pagherò’. Lotito aggiunge: “Plusvalenze false non ci sono. Sono tutti giocatori pagati. Stiamo pagando con i soldi. Se io sono bravo e ti compro a 100 a condizione di raggiungere certo obiettivi…oggi ovviamente Akpa non vale 100 mila euro. Bisogna guardare la situazione del mercato di due anni fa”.

Il numero uno della Lazio fa anche chiarezza sulla questione della cessione della Salernitana: "Io non ho venduto niente. Se la società non ha debiti ed è autosufficiente quanto vale? Non vale 10 milioni, è di gran lunga superiore a questa cifra, almeno 60 milioni. Lei cosa avrebbe fatto al posto mio?”.

L'AEREO DELLA LAZIO

Nel novembre 2020 Lotito dota la Lazio di un suo aereo personale grazie a un accordo con Tarayan Jet, compagnia aerea bulgara in mano a una famiglia di Ragusa. Lotito: “Me l’ha portata un a mia collaboratrice, perché risparmiavamo. Gli aerei vanno a un rapporto ai cicli del motore. L’eterno, a meno che non abbia i buchi… Perché l’aereo tornava sempre a Trapani? Avevamo un prezzo fisso per ogni trasferta nazionale o internazionale. Pagavamo sempre la stessa cifra da qualunque posto partiva l’aereo”.

Il club capitolino non rinnova il contratto con Tarayan Jet che, sovrastata dalla crisi, cessa di volare. Il motivo? Lo spiega Lotito in persona: “Fin quando lo abbiamo usato l’aereo ha viaggiato senza problemi. Abbiamo valutato di non riscattarlo”.

ALITALIA

Nel luglio 2019, Claudio Lotito ha provato ad acquistare il 37,5% della New Alitalia: “A me piacciono le sfide. Il presupposto è che la gestione la facevo io da solo e dunque dovevo essere completamente autonomo”.

Il patron era convinto di poter risanare Alitalia e presenta la sua offerta; advisor di Ferrovie è Mediobanca. Mediobanca chiede a Lotito quanto vuole investire e con quali garanzie. Lotito risponde che è promto a investire 375 milioni per il 37,5 delle azioni e produce una lettera con intestazione del Banco di Santander firmata e timbrata da due funzionari. Report analizza nel dettaglio la questione e giunge alla conclusione che la lettera è un falso. Lotito si difende: “Secondo te io ho i soldi? La società ero in gradi di gestirla. Ero in grado di rispettare gli impegni presi. Ho dato incarico a una struttura per la dichiarazione di conformità. Documento falso secondo? Sta mettendo in dubbio la mia liquidità. C’è un documento sbagliato, e allora ne prendo atto. Vorrà dire che è stata fatta una truffa ai nostri danni. Là c’è scritta solo la metà del mio patrimonio. Se qualche mio collaboratore è stato tratto in inganno ne prenderemo atto”.