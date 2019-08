RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 12-0

Amichevole pre-season 2019-2020

Domenica 18 agosto 2019, ore 9:30

Centro Sportivo di Formello

Lazio-Lazio Primavera 12-0: 2', 16', 35' Parolo, 20' Luis Alberto, 23' Immobile, 32' Vavro, 36' Correa, 46' Patric, 54', 66' Nimmermeer, 69' Berisha, 83' Scaffidi.

SECONDO TEMPO:

90' - Triplice fischio, finisce la decima e ultima amichevole estiva della Lazio: 10-0 per i grandi di Inzaghi nel test in famiglia con i baby di Menichini.

89' - Che traversa Cataldi! Il centrocampista spara con il destro dai 25 metri e colpisce il montante alle spalle di Alia.

88' - Annullato per fuorigioco un gol a Scaffidi, sarebbe stato il suo secondo gol. L'attaccante parte oltre la linea dei difensori sul suggerimento di Jony. Inutile il suo destro all'angolino.

86' - Tiro sporco di Berisha che cerca la doppietta dai 20 metri. Conclusione strozzata che si spegne sul fondo.

83' - IL 12-0 È DEL BABY SCAFFIDI: iniziativa di Bastos che si inserisce servito da André Anderson, assist perfetto per Adekanye che viene murato da Alia. Scaffidi è appostato e a porta vuota mette dentro.

80' - Altra sostituzione per Menichini: Vecchi per Zilli. La Primavera si risistema in campo con il 4-4-2.

79' - Jony semina il panico sulla sinistra. Doppio dribbling e palla in mezzo, Adekanye non arriva in tempo per la deviazione vincente.

77' - Altro cambio per la Primavera: Alia prende il posto tra i pali occupati nel secondo tempo da Strakosha.

75' - Entra Etienne Tare, classe 2003 e figlio del ds biancoceleste. Scambio di fratini in campo: l'attaccante prende il posto di Scaffidi che però passa con la prima squadra al posto di Nimmermeer.

74' - Pericolosa la Primavera con un cross di Scaffidi che viene diviato e rischia di sorprendere Guerrieri.

70' - Cambio per Menichini: fuori Petricca, dentro Scaffidi che prende il centro dell'attacco, Kaziewicz diventa il terzino destro e Zilli esterno d'attacco.

69' - ECCO IL TIMBRO DI BERISHA! Schema su corner: Jony pesca Patric al limite su corner, suggerimento perfetto dello spagnolo per Berisha che di testa supera con un pallonetto morbido Strakosha per l'11-0.

68' - Bella azione ancora di Adekanye: triangolo con André Anderson e tiro con il sinistro. Strakosha si riscatta dell'erroraccio a inizio ripresa e devia sul palo con una grande parata.

66' DOPPIETTA DI NIMMERMEER, 10-0! Ma il gol è tutto di Adekanye, che salta due baby in dribbling, arriva sul fondo e mette dentro con il destro. Nimmermeer insacca da distanza ravvicinata, Strakosha tocca senza riuscire a evitare il gol.

62' - Ci riprova Patric con un tiro al volo da fuori. Jony lo pesca da calcio d'angolo, uno schema per permettere allo spagnolo di calciare verso la porta di Strakosha. Il portiere non ha problemi a tenerla lì.

59' - Jony vicino al gol. Fucilata con il mancino su un lancio proveniente da destra, palla di poco fuori.

58' - Berisha azione Adekanye sulla sinistra. Scatto del classe '99 e cross dentro, Franco in scivolata riesce a fermarlo in angolo.

54' - IL 9-0 È DI NIMMERMEER! L'attaccante dei baby prestato a Inzaghi entra in area da destra e supera Strakosha con un bel diagonale.

53' - Coast to coast di Jony, uno tra i più attivi nel secondo tempo. Un paio di dribbling e poi il tiro in porta con il mancino: Strakosha stavolta è bravo e devia.

52' - Zilli vicinissimo al gol per la Primavera. L'attaccante raccoglie un pallone pericoloso e spara con il destro in diagonale. Guerrieri devia con la punta delle dita.

51' - Bella azione di Jony sulla sinistra, che salta Petricca e crossa: il suo cross non trova nessuno in area.

49' - Patric punta l'uomo e mette in mezzo, Berisha si inserisce ma non trova la deviazione vincente. Strakosha blocca.

46' - SUBITO PATRIC! Ma che errore di Strakosha... Il portiere prova a servire Ndrecka coi piedi, lo spagnolo pressa alto, ci piede il piede e il pallone finisce in porta dopo il rimpallo a suo favore.

45' - Inizia il secondo tempo del test in famiglia, tanti cambi da una parte e dell'altra. Inzaghi schiera questo 3-5-2 per la ripresa: Guerrieri; Luiz Felipe, Armini, Bastos; Patric, Anderson, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Nimmermeer. Menichini risponde con il 4-3-3: Strakosha; Petricca, Franco, Pica, Ndrecka; Francucci, Bianchi, Shoti; Kaziewicz, Zilli, Russo.

PRIMO TEMPO:

45' - Finisce il primo tempo dell'amichevole. Si chiude sul 7-0 per la Lazio.

44' - La Primavera si affaccia dalle parti di Strakosha: Cerbara non riesce ad arrivare per un soffio sul suggerimento di Armini.

43' - Lazio momentaneamente in dieci uomini: Lazzari non è ancora rientrato sul terreno di gioco. Per lui un problema alla mano destra.

40' - Correa scatenato negli ultimi minuti: dribbling sulla sinistra, poi un cross in mezzo che non trova però nessun compagno pronto a spingerla dentro da pochi passi.

38' - Luis Alberto cerca Immobile su schema da calcio piazzato. Il tiro dell'attaccante viene ribattuto.

37' - Lazzari rimane a terra dopo un contrasto con Falbo. Per l'esterno un problema alla mano destra, lo staff medico ordina il cambio a Inzaghi. La speranza è che non si tratti di qualcosa di grave, ma l'ex Spal abbandona il campo dolorante.

36' - ECCOLO, IL GOL DI CORREA! Luis Alberto, ispiratissimo, trova la profondità di Immobile. Ciro prova a servire Correa, un rimpallo lascia il pallone lì nella disponibilità del Tucu, il suo primo tiro viene respinto da Proto, che però non può nulla sul secondo tentativo di destro sotto la traversa.

35' - TRIPLETTA DI PAROLO! Discesa di Lulic sulla fascia sinistra dopo uno scambio con Luis Alberto, il bosniaco cerca Lazzari dalla parte opposta, il contrasto con Falbo fa arrivare il pallone sul piede di Parolo che realizza la propria tripletta e il 6-0.

32' - IL GOL DI VAVRO! Corner di Luis Alberto, incaricato unico dei calci piazzari, il difensore slovacco sfugge alle baby marcature e devia con il destro da pochi passi.

31' - Lazzari vicino al quinto gol. Sponda di Immobile per Correa, filtrante dell'argentino per Lazzari che si invola verso Proto. Il suo destro viene ribattuto con il corpo dal portiere.

29' - Fa caldissimo a Formello. Sulla tribuna del Fersini i genitori dei ragazzi della Primavera aprono gli ombrelli... per ripararsi dal sole.

25' - Slalom di Correa in aerea, il Tucu se la porta sul sinistro e spara in porta. Proto respinge.

24' - Primo tentativo per la Primavera: Cerbara prova il tiro da fuori senza centrare lo specchio.

23' - IL POKER LO SERVE IMMOBILE! Ciro ci prova prima con il mancino sul passaggio di Parolo, ma viene contrastato da Armini. Correa riconquista la palla, che finisce di nuovo sui piedi di Immobile. Il suo destro di prima batte Proto per il 4-0 dei grandi.

20' - LUIS ALBERTO GOL!! Una magia dello spagnolo: filtrante di Immobile, Luis Alberto salta il diretto avversario in dribbling, rientra sul piede preferito e supera Proto con uno scavetto morbidissimo. È il 3-0 della Lazio.

17' - Milinkovic, ancora ai box per un trauma distrattivo all'anca destra, segue da bordo campo l'amichevole dei compagni. Il serbo dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana.

16' - ANCORA PAROLO, DOPPIETTA! Luis Alberto alza la testa e con l'esterno serve l'inserimento del centrocampista: sinistro potentissimo sotto la traversa, Proto stavolta non può nulla.

15' - Immobile per Correa che prova a saltare Armini nell'uno contro uno. Il classe 2001 è bravo e riesce a contrastare l'argentino al momento del tiro.

14' - Luis Alberto lancia Immobile sulla sinistra, Ciro guarda in mezzo ma sbaglia completamente il suggerimento al centro.

11' - Occasione per Correa, bravo a liberarsi in area dopo aver ricevuto un passaggio in orizzontale di Luis Alberto. Sinistro del "Tucu" che trova il paratone con il piede di Proto.

10' - Stavola la Lazio spinge sulla sinistra. Lulic, autore dell'assist dell'1-0, rientra sul destro e crossa. La Primavera è attenta in area e sventa il pericolo.

8' - Triangolo tra Parolo e Lazzari sulla fascia destra, l'ex Spal arriva sul fondo, ma il suo traversone non è preciso. Proto blocca senza problemi.

6' - Naturalmente è la Lazio a fare la partita. Parolo si inserisce in area e prova il cross in mezzo, Armini è bravo e spazza il pallone pericoloso.

5' - Corner di Luis Alberto, Radu stacca e colpisce la traversa di testa. Lazio vicina al raddoppio.

3' - Lazzari spinge sulla destra, si accentra e spara col mancino: palla alta sulla traversa.

2' - SUBITO GOL DELLA LAZIO: discesa di Lulic sulla sinistra, cross in mezzo e terzo tempo di Parolo, che di testa batte Proto, prestato tra i pali dei baby di Menichini.

1'- Inizia il test con la Primavera.

PRIMO TEMPO:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Proto; De Angelis, Armini, Cipriano, Falbo; Czyz, Bertini, Cesaroni; Shehu, Nimmermeer, Cerbara. All. Menichini.