RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Sensazioni positive, ma a livello europeo non si può scherzare"

Si è concluso il match all'Olimpico tra Lazio e Feyenoord, valido per la prima giornata della fase a girona d'Europa League. Al termine della sfida, in conferenza stampa è interverrà il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri: "Le mie sensazioni sono positive, grande determinazione e approccio alla partita, molto lucidi nell’aspettare il momento buono e lo spazio buono per affondare. La pericolosità dell’avversario è zero. A livello europeo non si può scherzare, non possiamo scherzare venti minuti e infatti ci abbiamo lasciato due gol per la differenza reti anche importanti"

MARCOS ANTONIO - "Marcos Antonio stavo per metterlo ma poi Marusic e Romagnoli mi hanno chiesto il cambio. Non mi sembrava il caso di farlo giocare più di tanto in un ruolo in cui l’alternativa è solo lui, mi sembra di rischiare troppo. È chiaro che se gioca lui poi il centrocampo deve essere di un certo tipo. Ha qualità e tecnica ma è scadente in fatto fisico quindi le scelte vanno fatte anche in relazione a questo. Pedro? Vediamo domani se riesce ad allenarsi in gruppo e in caso sarà pronto per uno spezzone di partita. Se non si allena la vedo dura. Stamattina mi ha detto che sta meglio"

FEYENOORD - "Il livello è una sorpresa, ma è chiaro che l’ho visto giocare su livelli superiori rispetto al primo tempo di stasera però considera che le serate romane sono calde quindi forse hanno giocato con temperature a cui non sono abituati. Forse hanno pagato anche questo, ma noi abbiamo fatto bene"

SCELTE - "Marcos Antonio? Se trovo da incastralo bene penso giocherà, altrimenti no. Gila ha fatto una grande prestazione tranne una leggerezza nel finale ma tutta la squadra lo era”.

Pubblicato il 08-9 alle 23,35