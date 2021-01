RIVIVI LA DIRETTA - Parma - Lazio 0-2: Luis Alberto-Caicedo, tre punti a Inzaghi

Serie A, 17a giornata

Domenica 10 gennaio, ore 15

Stadio 'Ennio Tardini' di Parma

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Valenti; Sohm, Brugman, Hernani; Kurtic, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Ricci, Pezzella, Dezi, Camara, Cyprien, Mihaila, Sprocati, Brunetta, Inglese. All.: D’Aversa.



LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Muriqi, Moro. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto (Sez. Nichelino).

Assistenti: Del Giovane - Rossi C.

IV uomo: Sozza

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Di Vuolo

FINE SECONDO TEMPO

90'+3' - Finisce qui! La Lazio fa rientro da Parma coi tre punti raccolti nel secondo tempo grazie ai gol di Luis Alberto e Caicedo. Lazio con 28 punti in classifica.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Pairetto.

87' - Palla saldamente tra i piedi della Lazio e Parma sempre lontano dalla porta. Gestione perfetta del vantaggio dei biancocelesti.

84' - Cambia le fasce Inzaghi: dentro Patric e Djavan Anderson, fuori Lazzari e Marusic.

83' - Mihaila finalizza l'azione di ripartenza del Parma: conclusione però timida a gira, si distende Reina.

82' - Conclusione di Immobile, in area, sulla schiena di Balogh, con Pereira stavolta in versione assist man. È dell'ex United l'appoggio, giusto, al bomber laziale.

80' - Pereira tenta il jolly dopo aver lottato su un contrasto e recuperato palla: tiro di prima dai venticinque metri a cercare di sorprendere Sepe, ma manca la misura giusta.

77' - Lazio che ha abbassato volontariamente i ritmi per non far prendere coraggio al Parma dopo un risultato agevole. Giro palla biancoceleste continuo e subito a sfruttare le opportunità di contropiede.

74' - Si gioca tutto D'Aversa con l'ultimo cambio offensivo: dentro Mihaila, fuori Sohm.

70' - Entrano Cataldi e Pereira, escono Caicedo e Lucas Leiva.

68' - Prende un giallo Akpro, strattonato Hernani a centrocampo.

67' - GOOOOOOOL DELLA LAZIOOOO! CAICEDO FA 2-0! Azione meravigliosa dei biancocelesti: scambio Immobile-Milinkovic, con il serbo, in area di rigore, che con uno scavetto supera l'uscita di Sepe e apparecchia per Caicedo che a porta vuota deve solo appoggiare in rete.

65' - Subito in partita Akpro, subisce un brutto fallo a metà campo da Balogh, giallo per il giocatore di D'Aversa.

64' - Cambia anche la Lazio, finisce la partita di Luis Alberto, al suo posto c'è Akpa Akpro.

63' - Entra Inglese per il Parma, fuori Brugman.

62' - Braccio alto di Hernani per tener lontano Immobile, ammonito.

59' - Luis Alberto va a un passo dalla doppietta! Immobile si gira in area ma trova l'opposizione con la schiena di un avversario, poi scarica per il mago spagnolo che apre nuovamente il piattone - stavolta a cercare il secondo palo a giro - ma la palla accarezza il legno.

55' - GOOOOOOOLLL GOOOOOOOL DELLA LAZIOOOOOOO!!! LUISSS ALBERTOOOO! Lazzari recupera palla e cavalca sulla destra, poi alza la testa e apparecchia un pallone arretrato per Luis Alberto. Piattone dello spagnolo morbido e preciso per il vantaggio biancoceleste.

53' - Altra incredibile opportunità per la Lazio. Esce a vuoto Sepe su un corner, Luiz Felipe fa sponda per Acerbi che apre il compasso ma non trova la porta.

48' - Che occasione sprecata da Immobile. Luis Alberto a orchestrare e a premiare la profondità al suo attaccante, Ciro però aspetta troppo per calciare, decide di saltare Sepe, ma finisce per allungarsi troppo il pallone e non trova lo specchio della porta.

46' - Si riparte.

SECONDO TEMPO - Squadre in campo per la ripresa e subito un campo per D'Averso: entra Ricci al posto di Osorio.

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Intervallo di gara.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Caicedo sfiora ancora il vantaggio. Discesa di Lazzari sulla destra e palla pennellata per la torsione di Caicedo: tutto solo, l'ecuadoriano aveva il tempo per direzionare meglio un pallone che comunque finisce di pochissimo fuori.

43' - Ritmi che si abbassano con l'intervallo alle porte: prova a chiudere avanti il Parma questo primo tempo coraggioso in fase offensiva, oltre a qualche distrazione lì dietro.

37' - Attacco arrembante della Lazio adesso: tre conclusioni in pochi secondi. Due volte murati i tentativi di Marusic e uno di Caicedo dai difensori del Parma. Da registrare anche un bel tentativo da fuori di Immobile (stile gol allo Zenit) che termina di poco alto.

35' - È Radu a staccare di testa nel suo solito movimento da corner a tagliare sul primo palo. Fuori misura però la sua deviazione aerea.

33' - Tanti problemi fisici in campo: Valenti alza bandiera bianca e viene sostituito da Balogh. Anche Acerbi non sta benissimo: dopo aver rincorso Gervinho e rientrare di corsa in difesa, l'ex Sassuolo si è toccato più volte la coscia. Cenno d'intesa con la panchina e si prosegue.

32' - Si viaggia di contropiede. Dopo quello sventato dalla Lazio con uno scatenato Gervinho, sono i biancocelesti a ripartire con Luis Alberto che imbecca Marusic, il montenegrino però dopo una bella corsa non preoccupa Sepe nella conclusione.

30' - La Lazio reclama un calcio di rigore, altro grande movimento di Caicedo che, prima della conclusione parata da Sepe, viene strattonato da dietro da Bruno Alves.

29' - Nel Parma intanto si riscalda intensamente Balogh, non perfette le condizioni di Osorio, monitorato in questi minuti da D'Aversa.

26' - Ammonito anche Brugman nel Parma: strattonato Caicedo in ripartenza.

25' - Un mostruoso Reina. Cornelius sovrasta Marusic nello stacco di testa a ridosso dell'area piccola: la sua conclusione a botta sicura trova l'esplosività di Reina che con la manona evita sulla linea il vantaggio ducale.

23' - Il primo giallo della partita è per Busi che salta con i pugni sulla testa di Milinkovic.

17' - Lazzari fa tutto il campo, una galoppata devastante che manca soltanto dell'assist giusto per l'accorrente Immobile, chiuso in corner da un decisivo ritorno di Bruno Alves.

15' - Parma che torna a schiacchiarsi sulla pressione della Lazio: stavolta duettano bene Immobile e Caicedo, con quest'ultimo che va alla conclusione dopo un bel movimento a centro area, ma la sua conclusione è imprecisa.

12' - Prende coraggio e consapevolezza il Parma lì davanti, grazie alla classica imprevedibilità di Gervinho a mandare sempre in affanno la difesa laziale.

10' - Luis Alberto recupera palla dopo l'ennesimo pallone perso del Parma, ma serve ingenuamente Caicedo che non fa in tempo a togliersi dal fuorigioco. Si era creato una superiorità biancoceleste a pochi passi da Sepe.

9' - Prima grande chance per il Parma sui piedi si Sohm: Luiz Felipe anticipa Gervinho ma serve un assist per il centrocampista svizzero che calcia subito, forte, verso la porta. Palla alta.

6' - Gioco fermo per offrire soccorso a Luiz Felipe, abbattuto da una pallonata in testa scagliata da fuori da un avversario.

4' - Partenza decisa, forte, della Lazio. Che occupa stabilmente l'area di rigore avversaria. La prima conclusione, poi murata, è di Milinkovic che si ritrova la palla sui piedi dopo un disimpegno errato del Parma.

2' - Lazio subito in pressione a prendere altissimo il Parma. Orchestra subito Luis Alberto ad affinare il feeling con le due punte.

1' - Si comincia con la Lazio che gioca il primo pallone attaccando da destra verso sinistra.

PRIMO TEMPO - Squadre in campo e cerimoniale pre gara già ultimato. Maglia crociata per la squadra di D'Aversa, solito fluo per Immobile e compagni.

14.50 - Squadre nel tunnel dopo aver ultimato il riscaldamento: tra poco sarà Parma-Lazio.

14.45 - Inzaghi sceglie la miglior formazione possibile per cercare di battere il Parma. A difendere i pali ci sarà Reina con Luiz Felipe, Acerbi e Radu a comporre la difesa. Con Fares ancora out gli esterni sono obbligati con Lazzari a destra e Marusic a sinistra mentre in mediana torna Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic (queste le sue parole nel pre partita) e Luis Alberto a muoversi ai suoi lati. In avanti, poi, la coppia Immobile-Caicedo.

14.40 - Roberto D'Aversa, alla sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina ducale, schiera i suoi con un 4-3-3 con Sepe tra i pali e una linea difensiva composta da Busi, Alves, Valenti e Osorio. In mediana spazio a Sohm, Brugman ed Hernani mentre il trio offensivo sarà composto da Gervinho, Cornelius e Kurtic.

14.35 - Buon pomeriggio gentili lettori de Lalaziosiamonoi.it da Francesco Tringali e benvenuti nel live testuale di Parma-Lazio, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini, arbitra Luca Pairetto.