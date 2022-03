Vavro: “Lazio? Non voglio tornare in Italia, non mi piace. A gennaio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Denis Vavro, dopo l’esperienza deludente in biancoceleste, è volato in Danimarca per vestire la maglia del Copenaghen. La sua avventura nel paese scandinavo è iniziata positivamente e finalmente ha trovato il suo equilibrio in campo e fuori. Come ha raccontato ai microfoni di TV 2 SPORT non si è pentito della scelta che ha fatto: “Sono felice di essere tornato a Copenaghen” ha dichiarato. Si è sentito accolto dai tifosi e questo lo fa sentire bene anche quando scende in campo: “Quando sono arrivato per la prima volta all'FCK, non avevo mai visto 20.000 persone in uno stadio. E ora gridano il mio nome”. Nonostante questo, però non nega che sente la pressione prima di ogni gara e in merito ha rivelato: “Probabilmente è la paura di sbagliare o di perdere la partita. Non lo so. Sono nervoso prima di ogni gara. C'è pressione dall'esterno. E dal personale. Devi solo giocare, giocare e giocare, dicono. Voglio davvero giocare, ma a volte succede qualcosa nella mia testa. Ho paura di sbagliare o di perdere la palla e poi la butto via o qualcosa del genere. Sono solo i primi dieci minuti, poi passa”

LAZIO – Il difensore slovacco si è trasferito al club danese con la formula del prestito, ha un contratto che lo lega ancora alla Lazio e a fine stagione dovrà farvi ritorno. Non è una cosa che però lo fa stare sereno e in merito ha espresso tutto il suo disappunto: “Il mio cuore batte solo per FCK ora. Spero di rimanere qui forse per un altro anno. Voglio restare qui all'FCK. Forse altri due anni. Non tornerò in Italia. A gennaio, prima della breve pausa della nazionale, hanno chiamato e hanno detto che c'erano diverse offerte dall'Italia. Ma ho detto di no, perché non mi piace l'Italia. Non resterò mai in Italia. Perché no? Perché voglio restare al Copenhagen”

