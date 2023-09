Spagna, esordio da urlo per Lamine Yamal: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Lamine Yamal non potrà mai dimenticare il suo debutto contro la Georgia. Il giovanissimo, classe 2007, non poteva sognare esordio migliore con la maglia della nazionale spagnola. Il ragazzo, di proprietà del Barcellona è il più giovane debuttante con la Roja. Solo 16 anni, un mese e 26 giorni. Stasera contro la Georgia ha segnato al minuto 74' su assist di Nico Williams. Un giorno che ricorderà per tutta la vita.