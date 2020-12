Acerbi scalpita: con la maglia della Lazio non ha mai saltato più di due gare consecutive

Contro il Verona ha dovuto lasciare il campo, ance se, nonostante il dolore ha provato a convincere mister Inzaghi a non farlo uscire. Francesco Acerbi non è abituato alle assenze, men che mai se sono già quasi due gare che è ai box. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il leone gioca, sempre, da tre stagioni a questa parte. Nella prima con la maglia della Lazio sarebbe sceso in campo in ogni gara del campionato, a fermarlo solo quel rosso rimediato contro il Napoli che di fatto lo tenne fuori per un turno facendogli chiudere l'anno con 4510 minuti giocati su 4620 disponibili. Nel secondo anno di Lazio l'andamento è stato lo stesso anche se un piccolo fastidio al polpaccio lo ha costretto a stare ai box per due gare: quella contro Genoa e Bologna e Inzaghi per quattro volte lo ha sostituito per farlo rifiatare. Alla fine della stagione 3976 sono i minuti giocati su un totale di 4230. Infine arriviamo a oggi: dall'inizio del campionato Ace non ha giocato ogni gara, fino a quella contro il Verona appunto, e adesso che è fermo già da un turno ha in mente solo di recuperare per il match contro il Napoli, al limite almeno per quello contro il Milan di mercoledì. Non è mai successo che i leone fosse assente per più di 180 minuti consecutivi.

