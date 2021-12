Arbitri, 2022 all'insegna delle novità: pronto un canale per spiegare episodi e regolamento

Il mondo degli arbitri potrebbe subire un'enorme cambiamento a partire dal 2022. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è proprio in questo nuovo anno che dovrebbe debuttare un canale tematico in cui verranno spiegati gli episodi più discussi delle gare e il regolamento. La base operativa del canale sarà la casa della Federcalcio e dovrebbe essere il disegnatore degli arbitri Gianluca Rocchi colui che apparirà in video spiegando gli episodi avvenuti in campo. Ancora da decidere invece con che cadenza andranno in onda le puntate: inizialmente si è parlato di due appuntamenti al mese che però potrebbero essere pochi e troppo distanti tra loro.

Lazio, Milinkovic è l'arma in più: i numeri pazzeschi del suo 2021

Lazio – Empoli, al via la vendita dei tagliandi: novità sui biglietti

TORNA ALLA HOME