Arbitri, Ferrieri Caputi si presenta: "Abbattute le barriere, ora tocca a noi donne!"

Svolta storica nel calcio italiano con l'ingresso di Maria Sole Ferrieri Caputi. L'arbitro dirigerà in Serie B, con la speranza di poter arrivare anche nella massima serie. "Quando il designatore la riterrà pronta - spiega il presidente Trentalange -. Noi siamo per il merito". Per celebrare questo momento, l'AIA ha organizzato una conferenza stampa nella sede della Figc, al termine del consiglio federale. Tra gli ospiti, le migliori interpreti al femminile, inclusa, per l'appunto, Ferrieri Caputi. "Sono sempre stata un'appassionata di calcio. Collezionato le figurine, seguivo il campionato e la Nazionale. Giocavo a calcio per strada e a scuola, anche se i miei genitori non erano molto favorevoli", ha raccontato. Dopo aver parlato del suo isolo, Carina Vitulano, ha proseguito. Riporta la rassegna stampa di Radiosei: "Oggi non esistono più barriere del tipo 'lei non può perché non ce la vogliamo'. Da quando c'è stato il cambio ai vertici AIA, c'è maggiore vicinanza e maggior sostegno. A noi donne hanno offerto gli strumenti per crescere. Ad esempio, ora facciamo gli stessi test atletici degli uomini". Insulti, pregiudizi e sessismo: Maria Sole li ha vissuti sulla propria pelle, ma fatica a portarseli dietro. Meglio pensare a quella volta in cui, dopo l'annuncio della società da parte dello speaker, partì un fragoroso applauso da parte dei bambini di Pistoia.

