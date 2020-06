Atalanta-Lazio, Leiva e Marusic si giocano tutto con un provino

Per Atalanta-Lazio Leiva e Marusic, rimasti a riposo ieri durante l'amichevole a Formello tra la squadra di Inzaghi e la Ternana, ci provano. Mancano tre giorni al ritorno dei biancocelesti in Serie A, mercoledì a Bergamo si riprenderà a viaggiare per inseguire il sogno scudetto, ma è molto probabile - ad oggi - che sia il brasiliano che il montenegrino non partiranno dal 1'. Rischiano anche di non finire in panchina, come Luiz Felipe che è ai box per problemi muscolari. Le riserve, provate ieri, si scaldano e si giocano il posto ma chi sa che un provino nei prossimi giorni non possa cambiare tutto. Come riporta la rassegna di Radiosei, Leiva e Marusic faranno un ultimo tentativo tra domani e martedì per esserci alla prima. Se dovesse andare male, i vice sono pronti a diventare titolari: Cataldi e Parolo, Jony e Lukaku, Inzaghi ha già chiare in mente le alternative. Si deciderà tutto nei prossimi due giorni.

FORMELLO - Lazio, sempre bomber Ciro! Leiva e Marusic a riposo

Lazio, riunione di squadra e patto scudetto: cosa si sono detti i giocatori

Torna alla home page