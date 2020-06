Atalanta - Lazio, Marusic ci sarà: Patric in vantaggio su Bastos

Mancano 6 giorni al ritorno in campo della Lazio, a Bergamo in casa dell'Atalanta. Oggi Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra e domani partirà l'avvicinamento alla sfida a Gasperini. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la notizia positiva riguarda Adam Marusic: il montenegrino domani dovrebbe essere riaggregato alla squadra, spazzando via tutte le paure dopo lo stop di sabato nella partita 11 contro 11 in famiglia. Inzaghi vede in lui la prima scelta per l'out mancino orfano di Lulic (la speranza è di riavere il capitano per il rush finale).

CORREA, PATRIC E CATALDI - Inzaghi incrocia le dita sperando di non perdere nuovi titolari nell'avvicinamento alla sfida di Bergamo. Forfait quasi sicuro quello di Luiz Felipe, che dovrà stare a riposo per 10 giorni, e duello tra Patric e Bastos per la sostituzione: spagnolo in vantaggio, anche se l'angolano ha convinto negli ultimi allenamenti. Le prove tattiche del weekend saranno fondamentali poi per capire le condizioni di Leiva. Il brasiliano è sempre alle prese con un fastidio al ginocchio destro (operato in artroscopia il 4 aprile), ma fortunatamente dalle ultime sedute arrivano segnali confortanti. A gara in corso è quasi scontata la staffetta con Cataldi, ma nei prossimi giorni Inzaghi avrà più elementi a disposizione. Soltanto uno spavento quello di Correa che ieri ha lasciato il Fersini dolorante alla gamba destra: contusione nelle esercitazioni due contro due e presenza contro l'Atalanta non a rischio.

