Benevento - Lazio, papà Inzaghi: "Il pari andrebbe bene a Pippo"

Una sfida importante per la classifica, quella in programma stasera tra Benevento e Lazio alle 20.45 al Vigorito, ma anche suggestiva e dal valore sentimentale. I fratelli Inzaghi si ritrovano in campionato, dopo l'amichevole pre-campionato disputata all'Olimpico. Giancarlo Inzaghi, papà di Pippo e Simone ha raccontato le emozioni che gli riserverà la partita di stasera. Queste le parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Speravo che i miei ragazzi arrivassero con più serenità alla sfida. Alla fine tiferò per un pari, che accontenterebbe più il Benevento, ma per scaramnzia non voglio fare pronostici. Io e mia moglie Marina guarderemo l’incontro in televisione, forse anche con la 93enne nonna Maria. Sono certo che i miei figli si sentiranno prima della partite, come tra l'altro succede tutti i giorni ".

Benevento - Lazio, la sfida nella sfida: i fratelli Inzaghi a confronto come due anni fa

Benevento - Lazio, le statistiche parlano chiaro: confronto impari tra le due squadre

TORNA ALLA HOME PAGE