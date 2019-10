Bologna - Lazio, Tanjga (vice Mihajlovic): "Per vincere serve mentalità..."

Mentalità: chiede questo ai suoi giocatori Miroslav Tanjga, allenatore in seconda di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Contro la Lazio toccherà nuovamente a lui guidare i felsinei dalla panchina, data l'impossibilità dell'ex Lazio di essere presente domani pomeriggio allo Stadio Dall'Ara per via delle cure ospedaliere alle quali si sta sottoponendo. La partita di domani sarà anche il viatico per un pellegrinaggio congiunto tra le tifoserie di Lazio e Bologna nel nome di Sinisa. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Tanjga ha presentato in maniera esaustiva la gara contro i biancocelesti di Inzaghi: "La Lazio? Se i giocatori sono mentalmente pronti a vincere, vinceremo. Mai esitazioni".

