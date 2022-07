Bologna, Mihajlovic c'è: fissata la data del ritorno in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna ha bisogno di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù hanno risentito dell'assenza del loro condottiero, che ora è pronto a tornare in campo per dargli una bella strigliata. In Olanda l'ultimo test con il Twente è stato un disastro e domani, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico sarà presente a Casteldebole per lavorare di nuovo insieme alla squadra. Tra una settimana ci sarà il via ufficiale con la partita di Coppa Italia contro il Cosenza e Miha non vuole che siano ripetuti certi errori.