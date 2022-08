Bologna, problemi per Ferguson: potrebbe saltare la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ancora una settimana e poi la Serie A tornerà ad accendere i weekend dei tifosi e degli appassionati di calcio. La Lazio è pronta a tornare in campo, lo farà contro il Bologna domenica 14 Agosto alle 18:30 all'Olimpico. Le squadre stanno lavorando, vogliono arrivare all'appuntamento in forma e con la giusta motivazione ma soprattutto al completo senza eventuali assenze. Da questo punto di vista però, Mihajlovic potrebbe avere dei piccoli problemi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lewis Ferguson è stato costretto a fare ritorno in Scozia saltando così gli allenamenti previsti in quest'ultima settimana. Il motivo che avrebbe tenuto il centrocampista lontano da Casteldebole è legato a questioni burocratiche: questione di visto, ma non solo. C'è un nodo da sciogliere a proposito di una squalifica rimediata nella precedente stagione con l'Aberdeen e che il giudice sportivo ha stabilito debba essere scontata in quella attuale. La sfida a rischio, qualora dovesse essere scontata in campionato, è quella contro i biancocelesti altrimenti quella contro il Cosenza in Coppa Italia. Il club felsineo sta cercando di risolvere la situazione, adeguandosi al regolamento.

