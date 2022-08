Lazio, sale il numero degli abbonati: si può chiudere a cifra tonda

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio potrebbe arrivare ad avere, come minimo, 22mila voci a sostenerla nelle partite casalinghe. Il dato che arriva dalla campagna abbonamenti è confortante in questo senso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a oggi sono state vendute 21900 tessere e si conta di arrivare a cifra tonda entro domani, quando alle 19 si chiuderà la campagna per far spazio alla vendita dei tagliandi per la prima partita di campionato all'Olimpico. Ottimo risultato, andato oltre anche quota 20mila che era l'obiettivo minimo. Il 14 agosto Mihajlovic e il Bologna faranno visita a Sarri e ad accoglierli potrebbe esserci una bella cornice di pubblico nonostante sia piena estate.