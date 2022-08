Calciomercato Lazio, Milinkovic può restare: una pretendente cambia obiettivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. La notizia di mercato delle ultime ore escluderebbe almeno una pretendente per il loro pupillo, aumentando le probabilità che possa rimanere un altro anno in biancoceleste. L'oggetto del desiderio in questione è Milinkovic. Il centrocampista serbo non è sul mercato, ma ha il tacito accordo con la società che se dovesse arrivare l'offerta giusta da un top club europeo sarebbe libero di lasciare Roma. Tra i club interessati, oltre al Manchester United, c'era anche il Paris Saint-Germain, ma i francesi avrebbero virato su un altro giocatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i parigini avrebbero scelto per completare il loro centrocampo Fabian Ruiz, spagnolo al momento in forza al Napoli. L'esclusione dall'ultima amichevole contro l'Espanyol a una settimana dall'inizio del campionato è un forte indizio.