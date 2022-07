Bonucci, griglia di partenza per la Serie A. E menziona anche la Lazio: "Attenzione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quando mancano poco più di venti giorni all'inizio del campionato, è già tempo per fare le griglie di partenza con le squadre, almeno ad oggi, favorite per ricoprire i primi posti in classifica a fine campionato. Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della situazione Juventus. Poi ha menzionato squadre italiane da tenere maggiormente in considerazione. A suo parere l'Inter ha la formazione più forte poiché ha ritrovato Lukaku ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il difensore è incuriosito anche dalla Roma di Dybala. Si legge: "Inter favorita? Il Milan avrà la pressione di riconfermarsi, l'Inter se terrà Skriniar sarà la più completa. Poi ci siamo noi e bisogna fare attenzione alla Lazio".

