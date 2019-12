Cagliari, il rammarico di Cigarini: “Vorrei rigiocare la partita con la Lazio”

Click, stop, rewind. Il sogno di chiunque. Avere un My Sky portatile per cancellare qualche errore del passato, riscrivere la propria storia. Quello che vorrebbe possedere anche Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari ancora scottato dall'1-2 firmato Luis Alberto-Caicedo nel recupero contro la Lazio. Un risultato che fa male e che in molti vorrebbero cancellare nel capoluogo sardo: “Vorrei rigiocare la partita contro la Lazio” - ha detto in un'intervista riportata da Radiosei - “Però non cambierei nulla della nostra prestazione. Creare quattro/cinque palle gol nitide contro una squadra in forma come quella biancoceleste era difficile, e solo il Cagliari l'ha fatto”. Affermazione corretta ma ininfluente ai fini del risultato finale. Probabilmente, rigiocandola, la risolverebbe ancora Caicedo. Ancora così. Il momento è magico e questa Lazio non si può cancellare nemmeno col My Sky.

