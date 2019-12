Cagliari - Lazio, 18 minuti di arrembaggio: la rimonta con il 2-4-4

La Lazio è riuscita a ribaltare in extremis la partita contro il Cagliari, andando in gol in pieno recupero e ad una manciata di secondi dal triplice fischio dell’arbitro. Minuti di vero assedio, in cui è venuto meno anche il consueto modulo usato da Simone Inzaghi. Dietro sono rimasti solo Luiz Felipe ed Acerbi, Lazzari a destra, Jony a sinistra. In mezzo solo Cataldi e Luis Alberto. Correa si è spostato a destra, Caicedo faceva il centravanti ed Immobile gli stava vicino, sul centro sinistra. Si è vista una Lazio sbilanciatissima ma con una voglia matta di vincere e di non accontentarsi del pareggio. Ha rischiato, ma non ha mai mollato, Inzaghi ha sbancato la Sardegna Arena con un ‘tutto per tutto’ vincente.

CAMBI - Il vero cambio di rotta è arrivato all’ottantesimo quando, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha sganciato Caicedo per sostituire Radu. Fuori un difensore, dentro un accattante. Era il 93’ quando Luis Alberto segnava la rete del pareggio, mancavano ancora quattro minuti e 25’. Tempo sufficiente per un arrembaggio che ha dato i frutti sperati. Inzaghi l’ha vinta con i cambi: due difensori centrali, due esterni, due centrocampisti più quattro punte. Un finale drammatico e palpitante, quarantacinque cross e dieci angoli, fino ad arrivare al gol di Caicedo, salito più in alto di tutti per sfruttare il passaggio di Jony. Inzaghi ha ordinato l’all-in, e mai strategia fu più vincente.

