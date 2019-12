Cagliari - Lazio, monday night con vista Champions: Sardegna Arena al completo in un giorno

È il giorno di Cagliari - Lazio, un posticipo del lunedì sera che difficilmente qualcuno a inizio stagione avrebbe creduto potesse essere tanto importante. Le due squadre si batteranno per la corsa alla Champions League, c'è tanto entusiasmo da entrambe le parti. La Lazio sarà seguita in trasferta da 300 tifosi, che dovranno misurarsi con una Sardegna Arena sold out: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è bastato un giorno per vendere tutti i biglietti a disposizione e riempire i circa 16mila posti dell'impianto. Aria di festa a Cagliari questa sera, uno spettacolo con vista Champions.

